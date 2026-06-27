Δέντρο καταπλάκωσε αυτοκίνητο στη Μιχαλακοπούλου – Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε τον οδηγό

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Οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν την πτώση ενός δέντρου στην οδό Μιχαλακοπούλου στην περιοχή του Παγκρατίου, το οποίο καταπλάκωσε ένα αυτοκίνητο, στο οποίο βρισκόταν μέσα ο οδηγός.

Άμεσα κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία και στο σημείο κατέφθασαν πέντε πυροσβέστες με 2 υδροφόρα οχήματα, με αποτέλεσμα ο οδηγός να απεγκλωβιστεί σε λίγα λεπτά.

Στη συνέχεια έφτασαν υπάλληλοι από το αρμόδιο τμήμα του δήμου, οι οποίοι περισυνέλεξαν τα κομμάτια του δέντρου που βρίσκονταν στο έδαφος.

Ισχυροί άνεμοι σύμφωνα με προβλέψεις του Meteo.gr

Πολύ ενισχυμένοι άνεμοι βορείων διευθύνσεων πνέουν το Σάββατο 27/06 στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, με τις ριπές τους να ξεπερνούν τοπικά τα 100 km/h. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr η υψηλότερη μέγιστη ριπή ανέμου μέχρι τις 14:00 σημειώθηκε στην Παξιμάδα Καρύστου με 111 km/h, ενώ οι οκτώ υψηλότερες μέγιστες ριπές, παρουσιάζονται στον σχετικό πίνακα.