Δέντρο καταπλάκωσε αυτοκίνητο στη Μιχαλακοπούλου – Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε τον οδηγό

Ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν την πτώση ενός δέντρου στην οδό Μιχαλακοπούλου στο Παγκράτι, το οποίο καταπλάκωσε ένα αυτοκίνητο με τον οδηγό μέσα. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία επενέβη άμεσα, απεγκλωβίζοντας τον οδηγό, ενώ στη συνέχεια υπάλληλοι του αρμόδιου τμήματος περισυνέλεξαν τα κομμάτια του δέντρου.

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Το δέντρο καταπλάκωσε το αυτοκίνητο
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν την πτώση ενός δέντρου στην οδό Μιχαλακοπούλου στην περιοχή του Παγκρατίου, το οποίο καταπλάκωσε ένα αυτοκίνητο με τον οδηγό εντός.
  • Άμεσα κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία κατέφτασε με 2 υδροφόρα οχήματα και 5 άνδρες, απεγκλωβίζοντας τον οδηγό σε λίγα λεπτά.
  • Στη συνέχεια, υπάλληλοι από το αρμόδιο τμήμα της περιοχής περισυνέλεξαν τα κομμάτια του δέντρου από το έδαφος.

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Οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν την πτώση ενός δέντρου στην οδό Μιχαλακοπούλου στην περιοχή του Παγκρατίου, το οποίο καταπλάκωσε ένα αυτοκίνητο, στο οποίο βρισκόταν μέσα ο οδηγός.

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Άμεσα κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία και στο σημείο κατέφθασαν πέντε πυροσβέστες με 2 υδροφόρα οχήματα, με αποτέλεσμα ο οδηγός να απεγκλωβιστεί σε λίγα λεπτά.

Στη συνέχεια έφτασαν υπάλληλοι από το αρμόδιο τμήμα του δήμου, οι οποίοι περισυνέλεξαν τα κομμάτια του δέντρου που βρίσκονταν στο έδαφος.

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Ισχυροί άνεμοι σύμφωνα με προβλέψεις του Meteo.gr

Πολύ ενισχυμένοι άνεμοι βορείων διευθύνσεων πνέουν το Σάββατο 27/06 στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, με τις ριπές τους να ξεπερνούν τοπικά τα 100 km/h. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr η υψηλότερη μέγιστη ριπή ανέμου μέχρι τις 14:00 σημειώθηκε στην Παξιμάδα Καρύστου με 111 km/h, ενώ οι οκτώ υψηλότερες μέγιστες ριπές, παρουσιάζονται στον σχετικό πίνακα.

 

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Στον πίνακα αποτυπώνονται οι περιοχές με τις υψηλότερες ριπές ανέμου
Πηγή:meteo.gr

 

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