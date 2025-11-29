Χάος στο Ελευθέριος Βενιζέλος: Καθυστερήσεις και προβλήματα εξαιτίας της κακοκαιρίας «Adel»

Η έντονη κακοκαιρία που πλήττει την Αττική από το πρωί έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος», δημιουργώντας αναστάτωση σε χιλιάδες επιβάτες. Οι ισχυροί άνεμοι και οι συνεχείς βροχοπτώσεις ανάγκασαν τις αρχές του αεροδρομίου να περιορίσουν τη χρήση των αεροδιαδρόμων, με αποτέλεσμα όλες οι απογειώσεις και οι προσγειώσεις να πραγματοποιούνται μόνο από έναν διάδρομο.

Η απόφαση αυτή, που ελήφθη για λόγους ασφάλειας πτήσεων, είχε ως συνέπεια να μειωθεί σημαντικά η δυνατότητα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας. Έτσι, σχεδόν όλες οι πτήσεις της ημέρας σημείωσαν καθυστερήσεις που έφτασαν ακόμη και τη μιάμιση ώρα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι επιβάτες χρειάστηκε να περιμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στα αεροσκάφη ή στις αίθουσες αναμονής.

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο δύσκολη λόγω της αυξημένης επιβατικής κίνησης, καθώς το αεροδρόμιο ήταν ιδιαίτερα γεμάτο εξαιτίας των ημερών. Το προσωπικό του αεροδρομίου κατέβαλε προσπάθειες να διατηρηθεί η ροή των πτήσεων, ωστόσο η ένταση των φαινομένων και η μειωμένη επιχειρησιακή δυνατότητα προκάλεσαν καθυστερήσεις και προβλήματα συντονισμού σε ολόκληρο το δίκτυο.

Οι επιβάτες καλούνται να παρακολουθούν διαρκώς τις ανακοινώσεις των αεροπορικών εταιρειών τους, να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα των πτήσεών τους και να προβλέπουν περισσότερο χρόνο σε περίπτωση ανταπόκρισης. Η εμπειρία των τελευταίων ημερών δείχνει ότι ανάλογες δυσκολίες ενδέχεται να παρουσιαστούν ξανά, είτε σε περιόδους έντονων καιρικών φαινομένων είτε σε ημέρες αυξημένης ζήτησης.