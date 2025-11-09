Χανιά: Λήστευε καταστήματα με ψεύτικο όπλο – Χειροπέδες σε 21χρονο

Ένας 21χρονος από την Αλβανία κρύβεται πίσω από τις ληστείες με ψεύτικο – όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια – όπλο στα Χανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, από την έρευνα προέκυψε ότι ο 21χρονος με την απειλή πιστολιού και καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, «άρπαξε» από ένα φαρμακείο και από ένα μίνι μάρκετ συνολικά το χρηματικό ποσό των 2.500 ευρώ.

Επίσης προσπάθησε με την απειλή όπλο να αποσπάσει χρήματα από 58χρονη, η οποία βρισκόταν εντός του οχήματός της όμως έγινε αντιληπτός και τράπηκε σε φυγή.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Εξιχνιάστηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων τρεις (3) περιπτώσεις ληστειών και συγκεκριμένα, δύο (2) τετελεσμένες οι οποίες διαπράχθηκαν σε επιχειρήσεις και μία απόπειρα ληστείας σε βάρος ημεδαπής γυναίκας. Για τις υποθέσεις αυτές ταυτοποιήθηκε 21χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε σχετική δικογραφία και συνελήφθη για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, από την εμπεριστατωμένη έρευνα και προανάκριση της ανωτέρω Υπηρεσίας,  προέκυψε ότι ο αλλοδαπός με την απειλή πιστολιού και καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, την 18.09.2025 και την 04.11.2025   νυχτερινές ώρες αφαίρεσε από δύο επιχειρήσεις συνολικά το χρηματικό ποσό των 2.500 ευρώ.

Επιπλέον την 13.10.2025 αποπειράθηκε ομοιοτρόπως να αποσπάσει χρήματα από 58χρονη ημεδαπή, η οποία βρισκόταν εντός του οχήματός της, πλην όμως έγινε αντιληπτός από έτερο πρόσωπο και τράπηκε σε φυγή.

Κατόπιν αναζητήσεων από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων απογευματινές ώρες της 07.11.2025 εντοπίστηκε ο 21χρονος  και σε σωματική και κατ’ οίκον έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε περιοχή του Δήμου Κισσάμου, ανευρέθηκαν (1) μαχαίρι, (2) κινητά, το χρηματικό ποσό των (1.780) ευρώ και ρουχισμός και αντικείμενα που χρησιμοποίησε κατά τη διάρκεια των ληστειών και συνελήφθη.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

 

