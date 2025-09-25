Χαλκιδική: Λύκος εμφανίστηκε στα Σήμαντρα – Αναζητά νερό λένε οι κάτοικοι

Νέα ανησυχία επικρατεί στη Χαλκιδική μετά την εμφάνιση λύκου στον Νέο Μαρμαρά, όπου επιτέθηκε σε παιδί, αλλά και στο χωριό Σήμαντρα, όπου οι κάτοικοι τον εντόπισαν να κινείται κοντά στα σπίτια τους. Το περιστατικό έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση, καθώς οι κάτοικοι φοβούνται τόσο για την ασφάλεια των παιδιών όσο και για το ζωικό τους κεφάλαιο.

Στα Σήμαντρα, το άγριο ζώο βρέθηκε σε χωράφι με πομόνα, όπου πλησίασε για να ξεδιψάσει. Εκεί βρισκόταν ένας εργάτης γης, ο οποίος κατάφερε να το απομακρύνει χρησιμοποιώντας ένα ξύλο. Σύμφωνα με κτηνοτρόφους και κατοίκους, δεν είναι η πρώτη φορά που λύκοι εμφανίζονται στην περιοχή, καθώς όλο το καλοκαίρι πλησίαζαν στα ποιμνιοστάσια αναζητώντας τροφή. Τα σκυλιά φύλαξης ήταν εκείνα που τελικά τους απομάκρυναν την τελευταία στιγμή.

Οι κάτοικοι δηλώνουν έντονα ανήσυχοι, εκφράζοντας φόβους για νέες επιθέσεις σε παιδιά που παίζουν έξω, αλλά και για πιθανές απώλειες στα κοπάδια τους. Όπως τονίζουν, η παρουσία των λύκων έχει γίνει πλέον συχνό φαινόμενο, κάτι που αυξάνει την ανησυχία τους.

Σε ό,τι αφορά την υπόθεση του Νέου Μαρμαρά, έχει ήδη συσταθεί κλιμάκιο του ΟΦΥΠΕΚΑ, του Δασαρχείου Πολυγύρου και του Δήμου Σιθωνίας. Αναμένεται η έγκριση από το Δασαρχείο για την τοποθέτηση τουλάχιστον δέκα παγίδων με GPS και τροφή, ώστε να προσελκύσουν τον λύκο. Στόχος είναι να αιχμαλωτιστεί και να μεταφερθεί στο καταφύγιο άγριων ζώων του «Αρκτούρου».