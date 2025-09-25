Ρωσία: Ζημιές υπέστη αεροσκάφος μετά από επαφή με άλλο αεροπλάνο στο αεροδρόμιο της Μόσχας

Ένα αεροσκάφος της Rossiya υπέστη ζημιές στην ουρά του, όταν συγκρούστηκε με άλλο αεροσκάφος στον τροχόδρομο του αεροδρομίου Σερεμέτιεβο στη Μόσχα, το βράδυ της Τετάρτης, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Το περιστατικό συνέβη τη στιγμή που το Sukhoi Superjet της ρωσικής εταιρείας ετοιμαζόταν για απογείωση με προορισμό την Αγία Πετρούπολη. Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν άμεσα και μεταφέρθηκαν σε άλλο αεροσκάφος, ώστε να συνεχίσουν το ταξίδι τους με ασφάλεια.

Παρότι οι ρωσικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει επισήμως την ταυτότητα του δεύτερου αεροσκάφους, ανεπίσημες πληροφορίες από ρωσικά κανάλια στο Telegram αναφέρουν ότι επρόκειτο για κινεζικό Airbus A330 της Air Hainan, με προορισμό το Πεκίνο.

Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες πραγματοποιούν έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια του συμβάντος.