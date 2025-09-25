Ρωσία: Ζημιές υπέστη αεροσκάφος μετά από επαφή με άλλο αεροπλάνο στο αεροδρόμιο της Μόσχας

Enikos Newsroom

διεθνή

Ρωσία: Ζημιές υπέστη αεροσκάφος μετά από επαφή με άλλο αεροπλάνο στο αεροδρόμιο της Μόσχας

Ένα αεροσκάφος της Rossiya υπέστη ζημιές στην ουρά του, όταν συγκρούστηκε με άλλο αεροσκάφος στον τροχόδρομο του αεροδρομίου Σερεμέτιεβο στη Μόσχα, το βράδυ της Τετάρτης, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Το περιστατικό συνέβη τη στιγμή που το Sukhoi Superjet της ρωσικής εταιρείας ετοιμαζόταν για απογείωση με προορισμό την Αγία Πετρούπολη. Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν άμεσα και μεταφέρθηκαν σε άλλο αεροσκάφος, ώστε να συνεχίσουν το ταξίδι τους με ασφάλεια.

Παρότι οι ρωσικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει επισήμως την ταυτότητα του δεύτερου αεροσκάφους, ανεπίσημες πληροφορίες από ρωσικά κανάλια στο Telegram αναφέρουν ότι επρόκειτο για κινεζικό Airbus A330 της Air Hainan, με προορισμό το Πεκίνο.

Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες πραγματοποιούν έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια του συμβάντος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσες νύχτες αϋπνίας επιταχύνουν την άνοια – Τι αναφέρουν μελέτες;

Στο «κόκκινο» η έλλειψη προσωπικού στο νοσοκομείο Καρπάθου

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 20ΠΔΑ/2024 για θέσεις στελεχών στον ΟΑΣΠ: Μπείτε εδώ για να δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα – Πότε αρχίζει η...

Μετεκπαίδευση για 515 εργαζόμενους ανακοίνωσε το υπουργείο Τουρισμού – Από σήμερα οι αιτήσεις

Αυτά είναι τα νέα χαρακτηριστικά που έρχονται στα Samsung Galaxy με το One UI 8.5

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
03:45 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Η Ουκρανία αποκαθιστά τις διπλωματικές σχέσεις της με τη Συρία

Η Ουκρανία και η Συρία προχώρησαν στην επίσημη αποκατάσταση των διπλωματικών τους σχέσεων, μετ...
03:29 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σύρο Πρόεδρο Αλ Σάρα στη Νέα Υόρκη

Ο μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας, Άχμεντ αλ-Σάραα, είχε συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ν...
03:13 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Δανία: Νέες θεάσεις drones σε τρία αεροδρόμια – Σε επιφυλακή οι αρχές

Οι αρχές της Δανίας βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής, καθώς καταγράφηκαν νέες αναφορές για τ...
03:05 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Μπενιαμίν Νετανιάχου: Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους δεν δεσμεύει το Ισραήλ

Η πρόσφατη αναγνώριση, από ορισμένες χώρες της Δύσης, ενός παλαιστινιακού κράτους, «δεν θα δεσ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος