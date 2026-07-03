Χάκαραν την ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ

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Η επίσημη ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ (Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων) έχει πέσει θύμα παραβίασης από ομάδα χάκερ.

Στην αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΕΦΕΤ εμφανίστηκε μήνυμα που δηλώνει την παραβίαση με την υπογραφή “HACKED BY TRENGGALEK CETAR”.

Ανακοίνωση εξέδωσε και ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι «την ώρα που η κυβέρνηση επενδύει στην επικοινωνιακή διαχείριση και στην καλλιέργεια μιας επίπλαστης εικόνας ψηφιακής ετοιμότητας, κρίσιμες δημόσιες υποδομές αποδεικνύονται ευάλωτες σε κυβερνοεπιθέσεις, εκθέτοντας τη χώρα και κλονίζοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών».

Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Η εικόνα της παραβιασμένης ιστοσελίδας του ΕΦΕΤ αποτελεί ακόμη ένα ηχηρό καμπανάκι για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η κυβερνοασφάλεια του ελληνικού Δημοσίου.

Την ώρα που η κυβέρνηση επενδύει στην επικοινωνιακή διαχείριση και στην καλλιέργεια μιας επίπλαστης εικόνας ψηφιακής ετοιμότητας, κρίσιμες δημόσιες υποδομές αποδεικνύονται ευάλωτες σε κυβερνοεπιθέσεις, εκθέτοντας τη χώρα και κλονίζοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει άμεσα: Πώς έγινε δυνατή η παραβίαση της ιστοσελίδας του ΕΦΕΤ; Ποια ήταν η έκταση του περιστατικού; Επηρεάστηκαν πληροφοριακά συστήματα ή δεδομένα; Ποια μέτρα έχουν ήδη ληφθεί για την πλήρη αποκατάσταση της ασφάλειας και την αποτροπή νέων επιθέσεων;

Η σημερινή εικόνα της σελίδας του ΕΦΕΤ αποτελεί ένα ακόμα δείγμα του πώς εννοούσε η Νέα Δημοκρατία την «Ελλάδα 2.0» που έταζε στους πολίτες το 2019.