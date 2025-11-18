Αττική: Βίντεο από τη δράση 34χρονης που «ξάφριζε» καταστήματα – Είχε προτίμηση σε τάμπλετ, κινητά, ρούχα και παπούτσια

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αττική: Βίντεο από τη δράση 34χρονης που «ξάφριζε» καταστήματα – Είχε προτίμηση σε τάμπλετ, κινητά, ρούχα και παπούτσια

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται μία 34χρονη η οποία έκλεβε προϊόντα μεγάλης αξίας από καταστήματα τεχνολογίας και ένδυσης-υπόδησης σε περιοχές της Αττικής.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, ενώ εκκρεμούσε και ένταλμα σύλληψής της για τα ίδια αδικήματα.

Το enikos.gr φέρνει στο φως της δημοσιότητας βίντεο από την δράση της 34χρονης, που είχε αδυναμία σε τάμπλετ, κινητά, ρούχα και παπούτσια.

Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγεγραμμένων υποθέσεων κλοπών προϊόντων μεγάλης αξίας από καταστήματα τεχνολογίας και ένδυσης-υπόδησης σε περιοχές της Αττικής και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων, εντοπίστηκε η κατηγορούμενη απογευματινές ώρες της 11ης Νοεμβρίου στην περιοχή της Κηφισιάς και πιστοποιήθηκε η εγκληματική της δράση, η οποία χρονολογείται από τον Σεπτέμβρη του τρέχοντος έτους.

Λίγο νωρίτερα, είχε επιχειρήσει να αφαιρέσει ρούχα μεγάλης αξίας από κατάστημα ένδυσης της περιοχής.

Κατά τη σύλληψή της, στην κατοχή της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τσιμπίδα κοπής, κοπίδι, αντικλεπτικές συσκευές και μαγνητικό κλειδί απασφάλισης προϊόντων κινητής τηλεφωνίας.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, η 34χρονη αφού εισερχόταν στα καταστήματα, περιεργαζόταν τα προϊόντα που είχε στοχοποιήσει προφασιζόμενη ενδιαφέρον για αγορά τους και στη συνέχεια τα αφαιρούσε τοποθετώντας τα, είτε κάτω από τα ρούχα της, είτε σε τσάντα που έφερε.

Ενδεικτικό της θρασύτητας της δράσης της αποτελεί το γεγονός πως σε μία περίπτωση διέπραξε 2 κλοπές από το ίδιο κατάστημα, ενώ προκειμένου να μεγιστοποιήσει τη λεία της προέβη σε πολλαπλές κλοπές μέσα στην ίδια ημέρα.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο όχημα που χρησιμοποιούσε κατά την προσέγγιση και αποχώρηση από τα καταστήματα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • τάμπλετ,
  • κινητά τηλέφωνα, προϊόντα κλοπής, που αποδόθηκαν στους κατόχους τους και
  • πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών.

Από την έως τώρα προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, έχουν εξιχνιαστεί 15 περιπτώσεις κλοπών σε Μαγούλα, Νέα Ερυθραία, Μέγαρα, Κηφισιά, Δάφνη και Άνοιξη με το παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά τις 15.000 ευρώ.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γρίπη: Το νέο στέλεχος Κ που εξαπλώνεται – Συμπτώματα και προστασία μέσω του εμβολίου

Κρυολόγημα: Η αρχαία ινδική μέθοδος που ανακουφίζει από τα συμπτώματα – Τεκμηριώνεται επιστημονικά

Euronext: Άνω του 73% η δημόσια πρόταση για την ΕΧΑΕ

Νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω»: Όλες οι τελευταίες πληροφορίες για δικαιούχους, επιδοτήσεις και παρεμβάσεις

Τι σημαίνει η φράση «μετά φανών και λαμπάδων» και από πού προέρχεται

Υπερκρύα μόρια καλίου-καισίου συναρμολογήθηκαν στην απόλυτη θεμελιώδη κατάσταση
περισσότερα
13:30 , Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025

Κυψέλη: «Υπήρχαν υπολείμματα περιττωμάτων, ηλικιωμένοι παρακαλούσαν για την καθαριότητά τους» – Το πόρισμα που οδήγησε στο λουκέτο του γηροκομείου

Οργή και αποτροπιασμό προκαλούν τα στοιχεία που προκύπτουν από την έκθεση αξιολόγησης οργάνωση...
12:17 , Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025

Νέες παραβάσεις των μέτρων βιοασφάλειας για την ευλογιά των αιγοπροβάτων – Διαβιβάζονται στη Δικαιοσύνη

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι στοχευμένοι έλεγχοι των αρμόδιων αστυνομικών υπηρεσιών, σε σ...
12:09 , Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025

Καιρός: Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο μέχρι την Τετάρτη

Επικαιροποίησε η ΕΜΥ το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με βάση τα τελευταία προγνωστικά...
12:06 , Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025

Ανησυχία για το ψωμί στην Ελλάδα: Γιατί περιέχει περισσότερο αλάτι παρά τη συμφωνία του ΕΦΕΤ με τους φούρνους

Ανησυχητικά είναι τα ευρήματα από μελέτη του ΕΦΕΤ για το ψωμί που πωλείται στους φούρνους της ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα