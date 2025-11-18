Καβάλα: Καρέ – καρέ η δραματική διάσωση ηλικιωμένου από φλεγόμενο τροχόσπιτο – «Καίγομαι, καίγομαι»

Τις εφιαλτικές στιγμές που σημειώθηκαν μέσα σε ένα φλεγόμενο τροχόσπιτο έξω από την Καβάλα, περιέγραψε ένας διασώστης, ο οποίος βρέθηκε τυχαία στην περιοχή και άκουσε τον εγκλωβισμένο ιδιοκτήτη να φωνάζει για βοήθεια.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην παλιά εθνική οδό Καβάλας – Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Πύργου Απολλωνίας, με τον διασώστη Μιχάλη Αλτιπουλάκη, να λέει στο Star πως αρχικά άκουσαν κάποιον να φωνάζει «καίγομαι, καίγομαι». «Πήγα στο αμάξι και πήρα κράνος, μάσκα, γάντια. Έκανα την πρώτη προσπάθεια να προσεγγίσω τον άνθρωπο, αλλά ήταν πολύ μεγάλο το θερμικό κύμα».

«Η πιο δύσκολη στιγμή ήταν όταν ήμουν μέσα στο καμένο τροχόσπιτο και βλέπω μια μποτίλια υγραερίου 20 κιλών μέσα στις φλόγες και λέω “αμάν αυτή δεν έχει σκάσει”. Της έριχνα νερό με το λάστιχο. Κατάφερα και έριξα την θερμοκρασία στη μία γωνία με τους κουβάδες, τον πυροσβεστήρα και τα νερά και στην συνέχεια ήρθε ακόμη ένας κύριος, τον πιάσαμε, τον τραβήξαμε και τον βγάλαμε έξω» πρόσθεσε ο διασώστης.

Ο ηλικιωμένος ιδιοκτήτης του τροχόσπιτου μεταφέρθηκε με εγκαύματα στα χέρια και στο σώμα αρχικά στο Νοσοκομείο Καβάλας και στη συνέχεια στο «Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.