Αττική: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την κινηματογραφική καταδίωξη του 20χρονου που χτύπησε αστυνομικό – ΦΩΤΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία σχετικά με την σύλληψη ατόμων, τα οποία συμμετείχαν σε αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ ένας από τους δράστες κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου παρέσυρε αστυνομικό με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή της, η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει:

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθησαν πρωινές ώρες χθες, Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025, σε περιοχές της Αττικής, δύο ημεδαποί, οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ ένας από τους δράστες κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου παρέσυρε αστυνομικό με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση– απόπειρα ανθρωποκτονίας, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων από κλιμάκιο αστυνομικών του Τμήματος Εκβιαστών της ανωτέρω Υποδιεύθυνσης εντοπίστηκαν σε λεωφόρο δύο αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων, να συμμετέχουν σε μεταξύ τους αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Κατόπιν σήματος για έλεγχο από το κλιμάκιο χρησιμοποιώντας εμφανή φωτεινά και ηχητικά σήματα, οι οδηγοί των ανωτέρω οχημάτων ανέπτυξαν ταχύτητα παραβιάζοντας διαδοχικά ερυθρούς σηματοδότες ώσπου ακινητοποιήθηκαν.

Κατά την προσέγγιση των αστυνομικών και ενώ είχαν δηλώσει την ιδιότητά τους, ο οδηγός ενός εκ των δύο οχημάτων πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς και διέφυγε, παρασύροντας με το εμπρόσθιο μέρος του αστυνομικό, ο οποίος εκσφενδονίστηκε με σφοδρότητα σε πεζοδρόμιο του αντίθετου ρεύματος κυκλοφορίας με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Άμεσα ενημερώθηκε το Κέντρο Άμεσης Δράσης προκειμένου να αναζητηθεί το προαναφερόμενο όχημα, ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., το οποίο παρέλαβε τον αστυνομικό και τον μετέφερε σε νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε στο έτερο αυτοκίνητο, διαπιστώθηκε η ταυτότητα του οδηγού, ενώ σε αυτό επέβαιναν και άλλα 3 άτομα, οι οποίοι ακινητοποιήθηκαν και οδηγήθηκαν στην έδρα της ανωτέρω Υπηρεσίας, όπου συνελήφθη ο οδηγός.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο οδηγός του οχήματος που διέφυγε ήταν έτερος ημεδαπός, ο οποίος πρωινές ώρες της 07/09/2025 εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης να κινείται σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας και αφού ακινητοποιήθηκε, οδηγήθηκε στην έδρα της ανωτέρω Υπηρεσίας όπου και συνελήφθη.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρα,
  • -7- αμπούλες αερίου
  • μεταλλικό κυτίο που περιείχε μεταλλικές βολίδες και
  • Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Δείτε φωτογραφίες της ΕΛ.ΑΣ.:

