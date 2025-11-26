Αττική: 5 συλλήψεις σε ειδική αστυνομική επιχείρηση στη Μαγούλα – Δείτε βίντεο 

Αττική: 5 συλλήψεις σε ειδική αστυνομική επιχείρηση στη Μαγούλα – Δείτε βίντεο 

Από την Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πρωινές ώρες της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου, ειδική αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό της Μαγούλας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, μη στελεχωμένου αεροσκάφους (drone) και αστυνομικού σκύλου.

Κατά την επιχείρηση αποξηλώθηκαν από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ καλώδια 200 μέτρων, με τα οποία ηλεκτροδοτούνταν παράνομα οικίες, ενώ συνελήφθησαν 5 άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.

Επιπρόσθετα βεβαιώθηκαν 20 παραβάσεις Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, χρήση κινητού τηλεφώνου κ.α. και αφαιρέθηκαν 11 άδειες ικανότητας οδήγησης και 2 άδειες κυκλοφορίας.

Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

Δείτε το βίντεο της ΕΛ.ΑΣ.:

