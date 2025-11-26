Γυναίκα ταξίδεψε 1.850 χλμ για να σκοτώσει τη νέα σύντροφο του πρώην της – Την έκανε «μπλοκ» στα social media και εκνευρίστηκε

Μια 31χρονη γυναίκα από τη Νέα Υόρκη καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού, αφού ταξίδεψε στη Φλόριντα για να αντιμετωπίσει τη νέα σύντροφο του πρώην φίλου της, η οποία την είχε μπλοκάρει στα social media, σε μια πράξη ζήλιας που οδήγησε στη δολοφονία.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, στις 15 Οκτωβρίου, ένα σώμα ενόρκων στο Broward County έκρινε ένοχη την 31χρονη Sakiyna Thompson για τη δολοφονία της 23χρονης Kayla Hodgson, την οποία θεωρούσε αντίζηλό της.

Η Thompson ταξίδεψε από τη Νέα Υόρκη στη Νότια Φλόριντα λίγες ημέρες πριν από τη δολοφονία, αφού έμαθε ότι η Hodgson είχε σχέση με τον πρώην φίλο της και την είχε μπλοκάρει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως αναφέρει το περιοδικό People που επικαλείται τοπικά μέσα ενημέρωσης και ανακοίνωση των αρχών.

Η Thompson χρησιμοποίησε ψεύτικο λογαριασμό Uber για να φτάσει στο συγκρότημα όπου διέμενε η Hodgson στις 13 Ιουλίου 2022. Βίντεο από κλειστό κύκλωμα (CCTV) δείχνει μια γυναίκα με καπέλο με φαρδύ γείσο, απλή χειρουργική μάσκα και γάντια να φτάνει στην πόρτα.

Οι ένορκοι είδαν πλάνα από κάμερα σώματος και φωτογραφίες από τη νεκροψία που απεικόνιζαν τη βαρβαρότητα της επίθεσης, σύμφωνα με τα NBC 6.

Αναφέρεται επίσης ότι η μεταμφίεση και η άφιξη της Thompson εκείνο το πρωί, ήταν τα κεντρικά στοιχεία για να κατηγορηθεί ότι η δολοφονία ήταν προμελετημένη και όχι αποτέλεσμα παρόρμησης.

Οι ερευνητές συνέδεσαν την Thompson με το έγκλημα μέσω στοιχείων πτήσεων, δεδομένων κινητού και αντικειμένων που βρέθηκαν στο διαμέρισμα, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

Η 31χρονη συνελήφθη στη Νέα Υόρκη στις 3 Αυγούστου 2022 και εκδόθηκε στη Φλόριντα για να αντιμετωπίσει την κατηγορία της δολοφονίας, σύμφωνα με το Γραφείο Σερίφη του Broward.

Μετά τη σύλληψή της, κατέθεσε ότι «έχασε τις αισθήσεις της» κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης και ενήργησε για να προστατεύσει τον εαυτό της και το αγέννητο παιδί της.

Στις τελικές αγορεύσεις, η συζήτηση επικεντρώθηκε στο προμελετημένο έγκλημα έναντι της αυτοάμυνας.

Όπως δήλωσε η αναπληρώτρια εισαγγελέας, Τόνια Τζόνσον, στους ενόρκους: «Το να βιώνεις βία στο ίδιο σου το σπίτι, στην ιερότητα του ίδιου σου του σπιτιού, είναι τρομακτικό. Το ακόμα πιο τρομακτικό είναι να σου επιτίθονται, να σε δολοφονούν βίαια στο ίδιο σου το σπίτι, και το άτομο αυτό να ξεφεύγει».

Μετά τη λήξη της δίκης, οι συγγενείς της Hodgson δήλωσαν ότι ήταν ευγνώμονες που οι ένορκοι «κατάφεραν να δουν την ιστορία όπως είναι — ότι η Kayla δεν άξιζε να πεθάνει με αυτόν τον τρόπο».

Η μητέρα της τόνισε ότι το αποτέλεσμα έφερε στην οικογένεια «λίγη γαλήνη, γνωρίζοντας ότι αποδόθηκε δικαιοσύνη».