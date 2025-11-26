Γυναίκα ταξίδεψε 1.850 χλμ για να σκοτώσει τη νέα σύντροφο του πρώην της – Την έκανε «μπλοκ» στα social media και εκνευρίστηκε

Enikos Newsroom

διεθνή

Γυναίκα ταξίδεψε 1.850 χλμ για να σκοτώσει τη νέα σύντροφο του πρώην της – Την έκανε «μπλοκ» στα social media και εκνευρίστηκε
Sakiyna Thompson

Μια 31χρονη γυναίκα από τη Νέα Υόρκη καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού, αφού ταξίδεψε στη Φλόριντα για να αντιμετωπίσει τη νέα σύντροφο του πρώην φίλου της, η οποία την είχε μπλοκάρει στα social media, σε μια πράξη ζήλιας που οδήγησε στη δολοφονία.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, στις 15 Οκτωβρίου, ένα σώμα ενόρκων στο Broward County έκρινε ένοχη την 31χρονη Sakiyna Thompson για τη δολοφονία της 23χρονης Kayla Hodgson, την οποία θεωρούσε αντίζηλό της.

Η Thompson ταξίδεψε από τη Νέα Υόρκη στη Νότια Φλόριντα λίγες ημέρες πριν από τη δολοφονία, αφού έμαθε ότι η Hodgson είχε σχέση με τον πρώην φίλο της και την είχε μπλοκάρει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως αναφέρει το περιοδικό People που επικαλείται τοπικά μέσα ενημέρωσης και ανακοίνωση των αρχών.

Sakiyna Thompson

Η Thompson χρησιμοποίησε ψεύτικο λογαριασμό Uber για να φτάσει στο συγκρότημα όπου διέμενε η Hodgson στις 13 Ιουλίου 2022. Βίντεο από κλειστό κύκλωμα (CCTV) δείχνει μια γυναίκα με καπέλο με φαρδύ γείσο, απλή χειρουργική μάσκα και γάντια να φτάνει στην πόρτα.

Οι ένορκοι είδαν πλάνα από κάμερα σώματος και φωτογραφίες από τη νεκροψία που απεικόνιζαν τη βαρβαρότητα της επίθεσης, σύμφωνα με τα NBC 6.

Kayla Hodgson

Αναφέρεται επίσης ότι η μεταμφίεση και η άφιξη της Thompson εκείνο το πρωί, ήταν τα κεντρικά στοιχεία για να κατηγορηθεί ότι η δολοφονία ήταν προμελετημένη και όχι αποτέλεσμα παρόρμησης.

Οι ερευνητές συνέδεσαν την Thompson με το έγκλημα μέσω στοιχείων πτήσεων, δεδομένων κινητού και αντικειμένων που βρέθηκαν στο διαμέρισμα, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

Η 31χρονη συνελήφθη στη Νέα Υόρκη στις 3 Αυγούστου 2022 και εκδόθηκε στη Φλόριντα για να αντιμετωπίσει την κατηγορία της δολοφονίας, σύμφωνα με το Γραφείο Σερίφη του Broward.

Μετά τη σύλληψή της, κατέθεσε ότι «έχασε τις αισθήσεις της» κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης και ενήργησε για να προστατεύσει τον εαυτό της και το αγέννητο παιδί της.

Στις τελικές αγορεύσεις, η συζήτηση επικεντρώθηκε στο προμελετημένο έγκλημα έναντι της αυτοάμυνας.

Kayla Hodgson

Όπως δήλωσε η αναπληρώτρια εισαγγελέας, Τόνια Τζόνσον, στους ενόρκους: «Το να βιώνεις βία στο ίδιο σου το σπίτι, στην ιερότητα του ίδιου σου του σπιτιού, είναι τρομακτικό. Το ακόμα πιο τρομακτικό είναι να σου επιτίθονται, να σε δολοφονούν βίαια στο ίδιο σου το σπίτι, και το άτομο αυτό να ξεφεύγει».

Μετά τη λήξη της δίκης, οι συγγενείς της Hodgson δήλωσαν ότι ήταν ευγνώμονες που οι ένορκοι «κατάφεραν να δουν την ιστορία όπως είναι — ότι η Kayla δεν άξιζε να πεθάνει με αυτόν τον τρόπο».

Η μητέρα της τόνισε ότι το αποτέλεσμα έφερε στην οικογένεια «λίγη γαλήνη, γνωρίζοντας ότι αποδόθηκε δικαιοσύνη».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η υποδόρια χορήγηση ανοσοθεραπείας για ογκολογικούς ασθενείς

Παιδικά παιχνίδια με ψηφιακή ταυτότητα: Ο νέος ευρωπαϊκός κανόνας ασφάλειας

Scope Ratings: Τι λέει ο οίκος για την ανάπτυξη της Ελλάδας και το χρέος

Νέα έκτακτη στήριξη των κτηνοτρόφων λόγω ζωονόσων ύψους 56 εκατ. ευρώ

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε το τελικό αποτέλεσμα σε 15 δευτερόλεπτα;

Windows: Πώς να διορθώσετε κάποια «κολλήματα» σύμφωνα με πρώην μηχανικό της Microsoft
περισσότερα
17:57 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Τραμπ: Επίθεση στους New York Times και σε δημοσιογράφο τους – «Είναι άσχημη εσωτερικά και εξωτερικά»

Καθώς οι Αμερικανοί ετοιμάζονται να γιορτάσουν την Ημέρα των Ευχαριστιών, ο Πρόεδρος Ντόναλντ ...
15:53 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Λιθουανία: Διακοπή κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο του Βίλνιους – Aεροσκάφος βγήκε εκτός διάδρομου – ΦΩΤΟ

Ένα επιβατικό αεροσκάφος του πολωνικού αερομεταφορέα LOT εξετράπη σήμερα της πορείας του σε δι...
15:42 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Χονγκ Κονγκ: Τουλάχιστον 13 νεκροί από την πύρινη λαίλαπα σε πολυώροφο κτίριο κατοικιών – Δεκάδες τραυματίες – ΒΙΝΤΕΟ

Φονική πυρκαγιά ξέσπασε σε πολυώροφο κτίριο κατοικιών στο βόρειο Τάι Πο του Χονγκ Κονγκ την Τε...
14:03 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Βίντεο: Χάθηκε… λούτρινο αρκουδάκι που «ταξίδεψε» στην στρατόσφαιρα – Το σχολείο που το εκτόξευσε το αναζητά

Ένα σχολείο στη Βρετανία καλεί το κοινό να βοηθήσει στον εντοπισμό ενός… λούτρινου που χ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»