Αθήνα: Ολοκληρώθηκε το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο – Άνοιξαν οι δρόμοι στο κέντρο – ΦΩΤΟ

Ολοκληρώθηκε το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών, μαθητών και φοιτητών με αιτήματα την κάλυψη των κενών στα σχολεία, τη βελτίωση των σχολικών υποδομών και την άρση των συγχωνεύσεων τμημάτων. Οι διαδηλωτές εξέφρασαν και την αντίθεσή τους στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και τις διαγραφές «αιώνιων» φοιτητών.

Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί μαζί με τους φοιτητές και τους μαθητές, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των ομοσπονδιών ΔΟΕ και ΟΛΜΕ, ενάντια στις πρόσφατες αναδιαρθρώσεις της κυβέρνησης στον χώρο της παιδείας. Το ραντεβού των μαθητών δόθηκε στα Προπύλαια με τους διαδηλωτές να κατευθύνονται με πορεία προς το Σύνταγμα.

Μαζί τους, φοιτητές, οι οποίοι αντιδρούν, μεταξύ άλλων, στην ίδρυση και λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων και στις διαγραφές των «αιώνιων» φοιτητών από τα μητρώα των ΑΕΙ, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η κυκλοφορία στους δρόμους της Αθήνας πλέον διεξάγεται κανονικά.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

