Στους δρόμους υγειονομικοί και εκπαιδευτικοί – Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στο κέντρο της Αθήνας

Enikos Newsroom

κοινωνία

Στους δρόμους υγειονομικοί και εκπαιδευτικοί – Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στο κέντρο της Αθήνας

Φοιτητές, μαθητές, εκπαιδευτικοί και υγειονομικοί βρίσκονται σήμερα (6/11) στους δρόμους της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, καθώς και σε άλλες πόλεις της περιφέρειας.

Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί μαζί με τους φοιτητές και τους μαθητές, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των ομοσπονδιών ΔΟΕ και ΟΛΜΕ, ενάντια στις πρόσφατες αναδιαρθρώσεις της κυβέρνησης στο χώρο της παιδείας. Το ραντεβού των μαθητών δόθηκε στα Προπύλαια με τους διαδηλωτές να πλησιάζουν προς το Σύνταγμα.

«Βγαίνουμε στους δρόμους γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε ένα σύγχρονο μάθημα μέσα σε τάξεις με δεκάδες κενά και ελλείψεις. Διδάσκουμε σε σχολεία ακατάλληλα και παραμελημένα, βλέπουμε τους μαθητές μας να εξουθενώνονται στο φροντιστήριο και να ζουν μέσα στην ανασφάλεια. Πολλά παιδιά δεν έχουν καν λεωφορείο για να φτάσουν στο σχολείο, ενώ οι υποσχέσεις για «μεταρρυθμίσεις» αποδεικνύονται πολιτικές που φέρνουν περισσότερη φτώχεια και ανισότητα» αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση της ΟΛΜΕ.

Από την πλευρά τους, σε 48ωρη απεργία προχωρούν οι νοσοκομειακοί γιατροί στις 6-7 Νοεμβρίου, έπειτα από απόφαση της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ). Οι γιατροί πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας την Παρασκευή, στις 12:00 το μεσημέρι.

«Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του Εθνικού Συστήματος Υγείας δεν προσφέρονται ούτε για θριαμβολογία αλλά ούτε για καταστροφολογία. Οι ασθενείς ταλαιπωρούνται. Τίθεται σε κίνδυνο η ζωή τους από τις ανεπάρκειες του Συστήματος κυρίως λόγω των περιφερειακών υγειονομικών ανισοτήτων, παρότι οι εναπομείναντες λιγοστοί υγειονομικοί καταβάλουμε υπερπροσπάθειες να προσφέρουμε ασφαλείς υπηρεσίες παρά την εργασιακή εξάντληση», αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ. Προσθέτει ότι παρά τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό που αποκτήθηκε τα τελευταία χρόνια, «λείπουν τα χέρια για να λειτουργήσουν τα μηχανήματα». Το ισοζύγιο προσλήψεων και αποχωρήσεων είναι αρνητικό, ενώ οι νέοι επαγγελματίες υγείας δεν δείχνουν ενδιαφέρον για το ΕΣΥ εξαιτίας των χαμηλών μισθών και των εξοντωτικών συνθηκών.

Δείτε φωτογραφίες

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Υγιές έντερο: 8 τροφές με περισσότερα πρεβιοτικά από ένα συμπλήρωμα διατροφής

Ενίσχυση του θεσμικού ρόλου των φυσικοθεραπευτών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας

Ιόνιο: Συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες υπέγραψε η Exxon Mobil με την Helleniq Energy και την Energean

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Ποια ταμεία πιστώνουν τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς στις 24 Νοεμβρίου

Τεστ προσωπικότητας: Ανακαλύψτε τη μουσική σας ψυχή – Είστε αισιόδοξος, σκεπτικιστής ή πραγματιστής;

Τι σημαίνει η φράση «γαίαν έχοι ελαφράν» και από πού προέρχεται
περισσότερα
14:04 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Βορίζια: Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη

Αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της απόπειρας ανθρωποκτονίας κ...
13:33 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Καρχαρίας έκανε την εμφάνισή του στην Κάρπαθο – «Τι είναι αυτό ρε; Είναι 5 μέτρα» – Δείτε βίντεο

Την εμφάνισή του έκανε το πρωί της Τετάρτης (05/11) ένας καρχαρίας στη θαλάσσια περιοχή της Κα...
11:57 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Βορίζια: Η περιγραφή του αδελφού της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη για τη μοιραία συμπλοκή – «Δεν είχαμε στήσει ενέδρα στον Φανούρη»

Στην εκπομπή «Νύχτα αποκαλύψεων» στον ΑΝΤ1 με τον Πέτρο Κουσουλό, μίλησε ο αδελφός της 56χρονη...
11:49 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Βορίζια: Τρεις προσαγωγές σε αστυνομική επιχείρηση – Καταθέτουν μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη

Νέα εκτεταμένη επιχείρηση της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη στα Βορίζια στο Ηράκλειο της Κρή...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς