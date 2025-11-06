Στους δρόμους υγειονομικοί και εκπαιδευτικοί – Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στο κέντρο της Αθήνας

Φοιτητές, μαθητές, εκπαιδευτικοί και υγειονομικοί βρίσκονται σήμερα (6/11) στους δρόμους της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, καθώς και σε άλλες πόλεις της περιφέρειας.

Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί μαζί με τους φοιτητές και τους μαθητές, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των ομοσπονδιών ΔΟΕ και ΟΛΜΕ, ενάντια στις πρόσφατες αναδιαρθρώσεις της κυβέρνησης στο χώρο της παιδείας. Το ραντεβού των μαθητών δόθηκε στα Προπύλαια με τους διαδηλωτές να πλησιάζουν προς το Σύνταγμα.

«Βγαίνουμε στους δρόμους γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε ένα σύγχρονο μάθημα μέσα σε τάξεις με δεκάδες κενά και ελλείψεις. Διδάσκουμε σε σχολεία ακατάλληλα και παραμελημένα, βλέπουμε τους μαθητές μας να εξουθενώνονται στο φροντιστήριο και να ζουν μέσα στην ανασφάλεια. Πολλά παιδιά δεν έχουν καν λεωφορείο για να φτάσουν στο σχολείο, ενώ οι υποσχέσεις για «μεταρρυθμίσεις» αποδεικνύονται πολιτικές που φέρνουν περισσότερη φτώχεια και ανισότητα» αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση της ΟΛΜΕ.

Από την πλευρά τους, σε 48ωρη απεργία προχωρούν οι νοσοκομειακοί γιατροί στις 6-7 Νοεμβρίου, έπειτα από απόφαση της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ). Οι γιατροί πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας την Παρασκευή, στις 12:00 το μεσημέρι.

«Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του Εθνικού Συστήματος Υγείας δεν προσφέρονται ούτε για θριαμβολογία αλλά ούτε για καταστροφολογία. Οι ασθενείς ταλαιπωρούνται. Τίθεται σε κίνδυνο η ζωή τους από τις ανεπάρκειες του Συστήματος κυρίως λόγω των περιφερειακών υγειονομικών ανισοτήτων, παρότι οι εναπομείναντες λιγοστοί υγειονομικοί καταβάλουμε υπερπροσπάθειες να προσφέρουμε ασφαλείς υπηρεσίες παρά την εργασιακή εξάντληση», αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ. Προσθέτει ότι παρά τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό που αποκτήθηκε τα τελευταία χρόνια, «λείπουν τα χέρια για να λειτουργήσουν τα μηχανήματα». Το ισοζύγιο προσλήψεων και αποχωρήσεων είναι αρνητικό, ενώ οι νέοι επαγγελματίες υγείας δεν δείχνουν ενδιαφέρον για το ΕΣΥ εξαιτίας των χαμηλών μισθών και των εξοντωτικών συνθηκών.

