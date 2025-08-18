Ασπρόπυργος: Συνελήφθη 25χρονη για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων – Είχε στο σπίτι της σπαθιά, πιστόλια και ξιφίδια – ΦΩΤΟ

Συνελήφθη 25χρονη, στην περιοχή του Ασπρόπυργου, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπρόπυργου, με τη συνδρομή αστυνομικών της ΟΠΚΕ, κατηγορούμενη για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών σχετικά με οικία όπου αποκρύπτονταν πυροβόλο όπλο, σπαθί και ξιφίδια, πραγματοποιήθηκε έρευνα στο πλαίσιο της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ: Σπαθί τύπου «κατάνα», 4 ξιφίδια, μαχαίρι επιβίωσης και αυτοσχέδιο πιστόλι.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου και με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε., συνελήφθη πρωινές ώρες της 10-8-2025 στην περιοχή του Ασπροπύργου, 25χρονη, κατηγορούμενη για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με οικία στην περιοχή του Ασπροπύργου όπου αποκρύπτονται πυροβόλο όπλο, σπαθί και ξιφίδια, έλαβε χώρα έρευνα στο πλαίσιο της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

σπαθί τύπου «κατάνα»,

-4- ξιφίδια,

μαχαίρι επιβίωσης και

αυτοσχέδιο πιστόλι.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

Δείτε φωτογραφία: