Ασπρόπυργος: Συνελήφθη 25χρονη για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων – Είχε στο σπίτι της σπαθιά, πιστόλια και ξιφίδια – ΦΩΤΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ασπρόπυργος, σπαθιά

Συνελήφθη 25χρονη, στην περιοχή του Ασπρόπυργου, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπρόπυργου, με τη συνδρομή αστυνομικών της ΟΠΚΕ, κατηγορούμενη για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ασπρόπυργος: Για ρευματοκλοπή και όπλα οι 17 συλλήψεις – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ από την επιχείρηση της ΕΛΑΣ

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών σχετικά με οικία όπου αποκρύπτονταν πυροβόλο όπλο, σπαθί και ξιφίδια, πραγματοποιήθηκε έρευνα στο πλαίσιο της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ: Σπαθί τύπου «κατάνα», 4 ξιφίδια, μαχαίρι επιβίωσης και αυτοσχέδιο πιστόλι.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου και με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε., συνελήφθη πρωινές ώρες της 10-8-2025 στην περιοχή του Ασπροπύργου, 25χρονη, κατηγορούμενη για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με οικία στην περιοχή του Ασπροπύργου όπου αποκρύπτονται πυροβόλο όπλο, σπαθί και ξιφίδια, έλαβε χώρα έρευνα στο πλαίσιο της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • σπαθί τύπου «κατάνα»,
  • -4- ξιφίδια,
  • μαχαίρι επιβίωσης και
  • αυτοσχέδιο πιστόλι.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

Δείτε φωτογραφία:

Ασπρόπυργος, σπαθιά

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
17:44 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Καστοριά: Απόδραση κρατουμένου από το Νοσοκομείο – Κινητοποίηση της Αστυνομίας για τον εντοπισμό του

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στην Καστοριά, έπειτα από την απόδραση ε...
17:42 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Ελ. Βενιζέλος: Η ακτινογραφία-σοκ που αποκάλυψε τα 100 «αυγά» κοκαΐνης στο στομάχι διακινητή από τη Βραζιλία

Στη σύλληψη ενός άνδρα από τη Βραζιλία προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές το πρωί της Δευτέρας στ...
17:36 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Τραγωδία με 3 νεκρούς στην Εγνατία Οδό: Απο γάμο επέστρεφαν οι επιβάτες των δύο αυτοκινήτων – Εικόνες-σοκ από το σημείο του δυστυχήματος

Τραγωδία με 3 νεκρούς και τραυματίες το μεσημέρι της Δευτέρας (18/08) στην Εγνατία Οδό Ξάνθης ...
15:52 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Πήλιο: Γυναίκα ούρλιαζε ζητώντας βοήθεια έπειτα από επίθεση αδέσποτων – Δεν βοήθησε κανείς από τους ανθρώπους που βρίσκονταν τριγύρω – ΦΩΤΟ

Σοβαρό περιστατικό επίθεσης αδέσποτων σημειώθηκε προχθές το μεσημέρι στην περιοχή Καλά Νερά στ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο