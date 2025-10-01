Ασπρόπυργος: «Μας σημάδευαν με όπλο, τι περιμένουν να μας σκοτώσουν;» – Τι καταγγέλλουν πυροσβέστες στο enikos.gr

Σοβαρά περιστατικά επιθέσεων εναντίον πληρωμάτων του Πυροσβεστικού Σώματος που σπεύδουν στο «πεδίο της μάχης» για κατασβέσεις πυρκαγιών καταγγέλλει το Πανελλαδικό Σωματείο Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Πυροσβεστών.

Της Εύης Κατσώλη

«Κινδυνεύουμε από τους καπνούς και από τις φωτιές, να κινδυνεύουμε και από τα όπλα;» τονίζει ο πρόεδρος του Σωματείου, Κώστας Παπαντώνης, μιλώντας στο enikos.gr και συνεχίζει: «Τι περιμένουν να μας σκοτώσουν για να βρεθεί λύση;».

Ο κ. Παπαντώνης περιγράφει το πιο πρόσφατο περιστατικό που πυροσβέστες κινδύνευσαν και συνέβη την Παρασκευή (19 Σεπτεμβρίου). Τότε δόθηκε εντολή σε ένα όχημα να σπεύσει στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου, καθώς είχε ξεσπάσει φωτιά από καύση καλωδίων, κάτι που είναι πολύ συχνό. Στο σημείο μετέβη όχημα ΜΕΤΠΕ για κατάσβεση.

«Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, μπήκαν στον χώρο 3 άτομα, εκ των οποίων ο ένας κρατούσε ξύλινο καδρόνι, ο δεύτερος λοστό και ο τρίτος πυροβόλο όπλο» υποστηρίζει ο κ. Παπαντώνης και συμπληρώνει:

«Ο τελευταίος σημάδευε μία τον οδηγό και μία τον συνοδηγό του πυροσβεστικού οχήματος. Οι συνάδελφοι κατάφεραν να ενημερώσουν το Κέντρο από όπου τούς δόθηκε εντολή να μεταβούν σε ασφαλές σημείο».

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει ο ίδιος, «δεν υπήρχε πουθενά περιπολικό, ούτε τους είπαν ότι περιμένουν κάποιο περιπολικό να φτάσει στο σημείο. Κανονικά προηγείται το περιπολικό και ακολουθούμε εμείς σε τέτοιες περιπτώσεις».

Όπως επισημαίνει, έχουν γνωστοποιήσει το θέμα των επιθέσεων και στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και στη Βουλή καθώς τα φαινόμενα αυτά ολοένα και αυξάνονται.

Σε σχετική ανάρτηση που έκανε μάλιστα το Πανελλαδικό Σωματείο στο Facebook θέτει στους αρμοδίους κάποια ερωτήματα και ζητεί ενημέρωση για τα εξής:

«Ποιες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει η ηγεσία για το συγκεκριμένο συμβάν (σ.σ. στον Ασπρόπυργο).

Εάν προσήλθε η Ελληνική Αστυνομία στο σημείο και εάν προέβη σε σύλληψη των εμπλεκομένων.

Ποια μέτρα προτίθεστε να λάβετε, ώστε να μην επαναλαμβάνονται σχεδόν σε καθημερινή βάση τέτοιου είδους περιστατικά.

Πόσα περιστατικά επιθέσεων από Ρομά κατά πυροσβεστικών δυνάμεων έχουν καταγραφεί την τελευταία πενταετία.

Τέλος, τονίζουμε ότι είναι αδιανόητο να τεθεί σε κίνδυνο ανθρώπινη ζωή για ένα… μάτσο καλώδια, και ζητούμε την άμεση παρέμβασή σας για την εξασφάλιση της ασφάλειας του προσωπικού μας».

Δεν είναι η πρώτη φορά

Ο κ. Παπαντώνης εξήγησε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που πυροσβεστικά πληρώματα δέχονται επιθέσεις. Όπως επισημαίνει, και στο παρελθόν έχουν καταγραφεί σοβαρές ζημιές σε υπηρεσιακά οχήματα, καθώς και τραυματισμοί συναδέλφων σε αντίστοιχα περιστατικά.

Στις 30 Απριλίου, δηλ. πριν από περίπου 6 μήνες, είχε καταγγείλει ξανά περιστατικό που είχε συμβεί στην Κερατέα, αμέσως μετά την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή.

«Κατά τη διάρκεια δεύτερης κλήσης για φωτιά σε καταυλισμό Ρομά, το πυροσβεστικό πλήρωμα που έσπευσε στο σημείο δέχτηκε επίθεση με πέτρες, με αποτέλεσμα να σπάσει το παράθυρο οδηγού του οχήματος και να τραυματιστεί ο οδηγός.

Αντίστοιχα περιστατικά έχουν σημειωθεί σε Μέγαρα και Ελευσίνα, όπου πυροσβεστικά πληρώματα δέχτηκαν επιθέσεις εν ώρα καθήκοντος, με πλήρη απουσία προστασίας» καταγγέλλει το Σωματείο.

«Απαιτούμε άμεση διερεύνηση του περιστατικού, απόδοση ευθυνών και ουσιαστικά μέτρα προστασίας για το προσωπικό που επιχειρεί στην πρώτη γραμμή. Δεν δεχόμαστε να εργαζόμαστε με κίνδυνο για τη σωματική μας ακεραιότητα, χωρίς καμία υποστήριξη. Το σωματείο μας στέκεται στο πλευρό των συναδέλφων και καταγγέλλει κάθε μορφή βίας απέναντι στο Πυροσβεστικό Σώμα» είχε αναφερθεί σε σχετική ανακοίνωση στα social media του Σωματείου.