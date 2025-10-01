Θεσσαλονίκη: Βενζινοπώλης χώρεσε 47 λίτρα καυσίμου σε… 45άρι ντεπόζιτο

Δεν ήταν θαύμα αλλά άλλη μια περίπτωση πρατηρίου καυσίμων που, όπως καταγγέλλεται, εξαπάτησε πελάτη του. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε πρατήριο καυσίμων έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με καταγγελία που έγινε στην ιστοσελίδα thestival.gr, o ιδιοκτήτης ενός αυτοκινήτου διαπίστωσε με έκπληξη ότι το ρεζερβουάρ χωρητικότητας 45 λίτρων γέμισε με 46,71 λίτρα πετρέλαιο, ενώ, όπως υποστήριξε, το ντεπόζιτο δεν ήταν άδειο. Όταν ρώτησε τον υπάλληλο πώς γίνεται να «χωράνε» σχεδόν 47 λίτρα σε ένα 45άρι ρεζερβουάρ, εκείνος απάντησε: «Καμιά φορά συμβαίνει», προσπαθώντας να δικαιολογηθεί.

Ο καταγγέλλων μαζί με τον συνεπιβάτη του αναγκάστηκαν να φύγουν από το σημείο λόγω ανειλημμένης υποχρέωσης και δεν κάλεσαν άμεσα την Αστυνομία. Στη συνέχεια προσπάθησε επανειλημμένα να επικοινωνήσει με το 1520 για να υποβάλει καταγγελία, χωρίς όμως να βρει ανταπόκριση. Τελικά, κατέθεσε την καταγγελία του στην ΑΑΔΕ.

