Αργυρούπολη: Ιδιοκτήτης καταστήματος τυχερών παιχνιδιών πάλεψε με ληστές και τους έτρεψε σε φυγή – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα ακόμη περιστατικό ληστείας σημειώθηκε στην Αργυρούπολη, όταν δύο κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών, με στόχο να αρπάξουν τις εισπράξεις της ημέρας. Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος δεν αιφνιδιάστηκε και αντέδρασε άμεσα, αποτρέποντας την κλοπή.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε την ώρα που ο ιδιοκτήτης ετοιμαζόταν να αποχωρήσει από το κατάστημα, έχοντας περασμένο ένα χιαστί τσαντάκι με τις εισπράξεις. Τη στιγμή εκείνη, δύο άγνωστοι άνδρες με καλυμμένα πρόσωπα και φορώντας γάντια εισέβαλαν στο κατάστημα και του επιτέθηκαν όπως φαίνεται και σε βίντεο του STAR.

Συνεχίστηκε η μάχη εκτός του καταστήματος

Η συμπλοκή δεν έμεινε εντός του καταστήματος. Ο ιδιοκτήτης, παρά την αιφνιδιαστική επίθεση, κατάφερε να τους απωθήσει προς την έξοδο, με τη μάχη να συνεχίζεται έξω στο πεζοδρόμιο. Εκείνη τη στιγμή, ένας γείτονας που άκουσε τις φωνές, έτρεξε για να βοηθήσει. Οι δράστες τότε έφυγαν χωρίς να καταφέρουν να πάρουν τα χρήματα.

Οι άνδρες φαίνεται πως είχαν προετοιμαστεί για την επίθεση καθώς το όχημα διαφυγής τους ήταν σταθμευμένο λίγα μέτρα έξω από το κατάστημα, ενώ είχαν καλύψει τις πινακίδες κυκλοφορίας με καφέ μονωτική ταινία, προκειμένου να μην εντοπιστούν.

Οι Αρχές εξετάζουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, ενώ αναζητούν μαρτυρίες που ενδεχομένως να βοηθήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών.

