Αργολίδα: Σοβαρός τραυματισμός χειριστή πλωτού γερανού στην Ερμιόνη

Σοβαρό ατύχημα συνέβη το μεσημέρι της Πέμπτης (23/10) στην Ερμιόνη του Δήμου Ερμιονίδας στην Αργολίδα, όπου ένας χειριστής πλωτού γερανού τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια εργασιών στη μαρίνα Ερμιόνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας argolikeseidhseis.gr, ο χειριστής τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο πόδι, από ταλάντωση συρματόσχοινου, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Άργους για τις πρώτες βοήθειες.

Η κατάσταση της υγείας του θα εκτιμηθεί από τους γιατρούς και ενδέχεται η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Έρευνα για τον συμβάν διενεργεί το Λιμεναρχείο.