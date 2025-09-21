Απεργία ταξί: Τραβούν «χειρόφρενο» στην Αττική για 18 ώρες – Πότε ξεκινά

Χωρίς ταξί θα μείνει η Αττική για 18 ώρες, καθώς το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) έχει προκηρύξει απεργία από τις 12 τα ξημερώματα της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου έως και τις 6 το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται προκειμένου να μπορέσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι επαγγελματίες του κλάδου να συμμετάσχουν στην έκτακτη γενική συνέλευση του Συνδικάτου, που θα διεξαχθεί στις 10 το πρωί της Δευτέρας.

Οι αυτοκινητιστές διαμαρτύρονται για «υποβάθμιση του ρόλου» του ΣΑΤΑ, καθώς και για την «ανεξέλεγκτη είσοδο μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων στο μεταφορικό έργο».

Σε ανακοίνωσή του το ΣΑΤΑ αναφέρει ότι «βρισκόμαστε μπροστά σε μια κρίσιμη και επικίνδυνη καμπή για τον κλάδο μας». Μάλιστα όπως ανέφερε χαρακτηριστικά χθες, σε συνέντευξη Τύπου, ο πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), Θύμιος Λυμπερόπουλος, «δεν θα κάνουμε πίσω. Πάνε να μας τελειώσουν, να τελειώσουν με το ελεύθερο επάγγελμα του ταξιτζή και να δώσουν τη δουλειά μας στους ιδιώτες».

«Θα κάνουμε νέες απεργίες, αλλά όχι συνεχόμενα για να μπορέσει να αντέξει ο κλάδος. Όμως, θα είμαστε συνέχεια σε δράση, με διάφορες μορφές κινητοποιήσεων. Δεν θα τους αφήσουμε να μας τελειώσουν, να είστε σίγουροι» είπε. Ανακοίνωσε επίσης προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) με στόχο να καταπέσει η πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Τουρισμού και Υποδομών και Μεταφορών, «με την οποία ανοίγει ο δρόμος της αστικής μεταφοράς και στα ΙΧ με οδηγό».

Αποτελεί όπως είπε «ευθεία παραβίαση των συνταγματικών διατάξεων και των θεμελιωδών κανόνων της υφιστάμενης νομοθεσίας, σύμφωνα με την οποία η συγκεκριμένη δυνατότητα ανήκει αποκλειστικά και μόνο στα ταξί».

Τα σενάρια περί πλήρους απελευθέρωσης του μεταφορικού έργου επανέρχονται πιο έντονα από ποτέ και απειλούν ευθέως:

«Την βιωσιμότητα του επαγγέλματός μας

Την οικονομική αξιοπρέπεια χιλιάδων οικογενειών

Τη νόμιμη λειτουργία του ταξί ως δημόσιας υπηρεσίας μεταφοράς

Κυρανάκης και Κεφαλογιάννη καταστρατηγούν αντισυνταγματικά μέσω ΚΥΑ την έννοια της αστικής μεταφοράς όπως ορίζει ο νόμος και τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια.

Υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση – Φορολογικό – Πειρατεία – Υποκλοπή Μετ. Έργου – Πολυεθνικές μας τελειώνουν.

Η υποβάθμιση του ρόλου μας και η ανεξέλεγκτη είσοδος μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων στο μεταφορικό έργο δεν είναι ένα μακρινό σενάριο – είναι ήδη σε εξέλιξη με τις ευλογίες της κυβέρνησης.

Η παρουσία όλων είναι επιβεβλημένη.

Αν δεν αντιδράσουμε τώρα, αύριο ίσως είναι αργά.

Οι εμείς ή αυτοί.

Όλοι στη Γενική Συνέλευση να αποφασίσουμε για το μέλλον μας. Όλοι στον αγώνα», καταλήγει η ανακοίνωση.

 

