Απέραντο πάρκινγκ τα πεζοδρόμια στη Νέα Σμύρνη – «Αναγκαζόμαστε να βγούμε στον δρόμο» – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Ανεξέλεγκτες διαστάσεις έχει πάρει το παράνομο παρκάρισμα στη Νέα Σμύρνη.

Όπως καταγγέλλουν στο enikos.gr κάτοικοι της περιοχής, ασυνείδητοι οδηγοί έχουν μετατρέψει τα πεζοδρόμια σε ένα απέραντο πάρκινγκ, με αποτέλεσμα οι πεζοί να αναγκάζονται να περπατούν στο οδόστρωμα, θέτοντας σε κίνδυνο την σωματική τους ακεραιότητα.

Σε φωτογραφίες που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr, φαίνεται ότι τα πεζοδρόμια στις οδούς Κυζίκου και Αγίας Σοφίας στην Νέα Σμύρνη έχουν καταληφθεί από οχήματα, οι οδηγοί των οποίων δεν ενδιαφέρονται καθόλου για τους πεζούς.

Δείτε φωτογραφίες: