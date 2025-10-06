Απέραντο πάρκινγκ τα πεζοδρόμια στη Νέα Σμύρνη – «Αναγκαζόμαστε να βγούμε στον δρόμο» – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Νέα Σμύρνη, Παράνομο Παρκάρισμα

Ανεξέλεγκτες διαστάσεις έχει πάρει το παράνομο παρκάρισμα στη Νέα Σμύρνη.

Όπως καταγγέλλουν στο enikos.gr κάτοικοι της περιοχής, ασυνείδητοι οδηγοί έχουν μετατρέψει τα πεζοδρόμια σε ένα απέραντο πάρκινγκ, με αποτέλεσμα οι πεζοί να αναγκάζονται να περπατούν στο οδόστρωμα, θέτοντας σε κίνδυνο την σωματική τους ακεραιότητα.

Σε φωτογραφίες που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr, φαίνεται ότι τα πεζοδρόμια στις οδούς Κυζίκου και Αγίας Σοφίας στην Νέα Σμύρνη έχουν καταληφθεί από οχήματα, οι οδηγοί των οποίων δεν ενδιαφέρονται καθόλου για τους πεζούς.

Δείτε φωτογραφίες:

Νέα Σμύρνη, Παράνομο Παρκάρισμα

Νέα Σμύρνη, Παράνομο Παρκάρισμα

19:58 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Αττική: Συνελήφθη άνδρας με όπλο και ναρκωτικά σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης 

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης ...
19:40 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Τακτοποιήθηκε 16χρονος για προσβολή μνήμης νεκρού αστυνομικού και απειλή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργ...
19:25 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Σοκ στην Χαλκίδα: Νεκρός άνδρας που έπεσε από την Yψηλή Γέφυρα – ΒΙΝΤΕΟ

Ένας άνδρας έχασε την ζωή του, αφού έπεσε από την Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας το απόγευμα Δευτέρ...
18:56 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Χαϊδάρι: Απεβίωσε στο νοσοκομείο η 50χρονη που είχε εξαφανιστεί – Ήταν στα αζήτητα για 10 ημέρες

Με τραγικό τρόπο έληξε η περιπέτεια της 50χρονης Νεκταρίας Λαγούδη, η οποία είχε εξαφανιστεί α...
