Ανυποχώρητοι οι αγρότες σε όλη τη χώρα: «Ήρθαμε για να μείνουμε» – Νέα καθημερινά μπλόκα με χιλιάδες τρακτέρ

Με αμείωτη ένταση συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες, με τα μπλόκα σε όλη τη χώρα να αυξάνονται καθημερινά. Την ερχόμενη εβδομάδα τα βλέμματα στρέφονται προς τη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής, προκειμένου να υπάρξει πανελλαδικός συντονισμός όλων των διαμαρτυριών.

Με καθημερινές γενικές συνελεύσεις στα μπλόκα καθορίζουν την πορεία των δράσεων, εξετάζοντας την επέκταση των κινητοποιήσεων και την υιοθέτηση νέων μορφών διεκδίκησης, με τις αποφάσεις να λαμβάνονται συλλογικά, με στόχο, όπως λένε, τη σαφή έκφραση των αιτημάτων και της κατάστασης του αγροτικού κόσμου.

Μεταξύ των αιτημάτων τους συμπεριλαμβάνονται η άμεση καταβολή όλων των οφειλόμενων ενισχύσεων και αποζημιώσεων, κατώτατες εγγυημένες τιμές, που θα καλύπτουν το πραγματικό κόστος παραγωγής, μείωση κόστους παραγωγής, με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και πλαφόν 7 λεπτά/Kwh στο αγροτικό ρεύμα και ριζική αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιώνει στο 100% παραγωγή και κεφάλαιο από όλους τους κινδύνους.

Στα μπλόκο των Μαλγάρων οι αγρότες έκλεισαν λίγο μετά τις 18:00 το απόγευμα το ρεύμα εισόδου προς τη Θεσσαλονίκη και ο αποκλεισμός διήρκεσε μέχρι και τις 20:00, επιτρέποντας τη διέλευση μόνο οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Το μεσημέρι οι αγρότες της Φθιώτιδας, προχώρησαν σε αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος του Μπράλου. Από νωρίς το πρωί, κομβόι τρακτέρ ξεκίνησαν από πολλές περιοχές της Φθιώτιδας, από τη Δυτική Φθιώτιδα, τα καμποχώρια της Λαμίας, την περιοχή Μώλου και Θερμοπυλών, την Αμφίκλεια, την Ελάτεια και άλλα χωριά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονται σε επικοινωνία με συναδέλφους τους από τον Δομοκό, με το ενδεχόμενο να κατέβουν επιπλέον 100 τρακτέρ προς ενίσχυση του μπλόκου και αποκλεισμού των παραδρόμων, ενώ κινητοποιήσεις οργανώνονται και σε άλλα χωριά.

«Ήρθαμε για να μείνουμε», δήλωσε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας, Γιώργος Παλιούρας. Το ίδιο κλίμα αποφασιστικότητας επικρατεί και στους υπόλοιπους συγκεντρωμένους, οι οποίοι εμφανίζονται έτοιμοι να σκληρύνουν περαιτέρω τη στάση τους.

Παράλληλα, στη Βοιωτία, ο κόμβος της Θήβας παραμένει κλειστός από χθες, ενώ για αύριο προγραμματίζεται νέα μαζική μετακίνηση τρακτέρ από τη Λιβαδειά και τον Ορχομενό προς το Κάστρο, με στόχο νέους αποκλεισμούς.

Οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ η κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της ημέρας εξελίσσεται με μεγάλες δυσκολίες.

Κλειστός ο κόμβος Πύργου

Έκλεισε και ο κόμβος Πύργου το βράδυ του Σαββάτου (06/12), καθώς οι αγρότες της Ηλείας συνεχίζουν για 4η συνεχόμενη μέρα τις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας.

Αρκετοί αγρότες διανυκτερεύουν σε αυτοσχέδιο κιόσκι και όπως επισημαίνουν δεν θα υποχωρήσουν, ζητώντας από την πολιτεία να εκπληρώσει τα αιτήματά τους.

Νωρίτερα το μεσημέρι προηγήθηκε μια ακόμα κινητοποίηση και μπλόκο στην εθνική οδό, στον κόμβο των Λεχαινών και όπως επισημαίνουν, οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν μέχρι να αλλάξει η κατάσταση.

Επ’ αόριστον αποκλεισμός του αεροδρομίου Ηρακλείου

Στην Κρήτη οι αγροτοκτηνοτρόφοι προχώρησαν σε μια ιδιαίτερα δυναμική κίνηση: Τον αποκλεισμό του αεροδρομίου Ηρακλείου από τη Δευτέρα και επ’ αόριστον.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής η απόφαση ελήφθη στη σύσκεψη της Παρασκευής (05/12), η οποία διεξήχθη στο Ηράκλειο.

«Ο εμπαιγμός της Κυβέρνησης προς τον πρωτογενή τομέα έχει πλέον ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής και αντοχής για τους αγρότες – κτηνοτρόφους της Κρήτης και δεν ανέχονται άλλο την κοροϊδία για τα κρίσιμα ζητήματα που επανειλημμένα αναδεικνύουν» αναφέρεται στην ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής των αγροτοκτηνοτρόφων. Στον αποκλεισμό του αεροδρομίου θα συμμετέχουν και οι αγροτοκτηνοτρόφοι από το νομό Λασιθίου, οι οποίοι θα συγκεντρωθούν στην Παχειά Άμμο στις 09:00 και στη συνέχεια θα κατευθυνθούν προς το Ηράκλειο.

Μπλόκα στα τελωνεία

Μπλόκα αγροτών έχουν στηθεί και στα τελωνεία Κήπων, Εξοχής, Προμαχώνα, Ευζώνων, Νίκης, αλλά και τον κόμβο Καλπακίου που οδηγεί στο Τελωνείο Κακκαβιάς. Σε αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας στον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα μόνο για τα φορτηγά μέχρι τις 17:00, αποφάσισαν οι Σερραίοι αγρότες και κτηνοτρόφοι.

Σήμερα, οι αγρότες αποφάσισαν να κλείσουν για μία ώρα τον Προμαχώνα για όλα τα οχήματα, σε μια κίνηση υποδοχής των οδηγών φορτηγών δημόσιας χρήσης που φθάνουν για να στηρίξουν τις κινητοποιήσεις. Σωματεία και φορείς των Σερρών βρέθηκαν επίσης στο σημείο για να ενώσουν τις φωνές τους με αγρότες και κτηνοτρόφους. Παρών και ο κλάδος των ταξί, με τον πρόεδρο του τοπικού σωματείου να δηλώνει στήριξη στον πρωτογενή τομέα.

Ενισχύονται τα μπλόκα στη Δυτική Μακεδονία – Μπλόκο στη Σιάτιστα

Πολύ δυναμικό είναι το παρών που δίνουν οι αγρότες στο μπλόκο της Σιάτιστας, το μεγαλύτερο στα χρονικά, όπως επισήμανε ο ρεπόρτερ του ΕΡΤnews, Μάκης Νασιάδης. «Είναι αποφασισμένοι να μείνουν εδώ και έχουν διατρανώσει. Έχουν κλείσει την Εγνατία Οδό από τον κόμβο της Σιάτιστας μέχρι και τον επόμενο κόμβο, τον κόμβο της Καλαμιάς», σημείωσε.

Οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν στο σημείο, έχοντας στήσει πρόχειρες σκηνές και έχοντας ανάψει φωτιές, ενώ αύριο στις 12 στη συντονιστική Επιτροπή θα αποφασίσουν την κλιμάκωση του αγώνα γιατί όπως λένε όχι μόνο είναι αποφασισμένοι, αλλά θέλουν να κάνουν και κάποιες άλλες δράσεις, όπως να κλείσουν τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κοζάνη και αν χρειαστεί να πάνε και στη Θεσσαλονίκη.

Στα Πράσινα Φανάρια δυσκολεύουν την πρόσβαση στο αεροδρόμιο Μακεδονία

Στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης έχει διακοπεί η πρόσβαση από τη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής προς το αεροδρόμιο Μακεδονία, η οποία είναι εφικτή μέσω του κόμβου Θέρμης ή της επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών.

Μία «ανάσα» από το αεροδρόμιο κλούβες των ΜΑΤ παραμένουν κάθετα στο οδόστρωμα, εμποδίζοντας την πρόσβαση σε περίπου 150 τρακτέρ που έχουν παραταχθεί στα Πράσινα Φανάρια.

Ο πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Θέρμης, Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, ανέφερε στο ΕΡΤnews: «Το μπλόκο μας θα ενισχυθεί. Ήδη κάποιοι συνάδελφοι το συζητάνε από τις γύρω περιοχές να ενισχύσουν το μπλόκο».

Αν και τα πνεύματα είναι ήρεμα σήμερα μετά τα χθεσινά επεισόδια που έλαβαν χώρα, οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται για την ταυτοποίηση του συνόλου πλέον των ατόμων που ενεπλάκησαν στα επεισόδια. Έχει συνταχθεί ήδη από χθες δικογραφία για διατάραξη κοινής ειρήνης σε επικίνδυνες σωματικές βλάβες και σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να διευρυνθεί αυτή η δικογραφία και σε άλλα αδικήματα, όπως η διέγερση σε επεισόδια.

Η Θεσσαλονίκη έχει περικυκλωθεί σε τρία σημεία από τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Νέο μπλόκο σημειώθηκε σήμερα στον κόμβο Δερβενίου από αγρότες του Λαγκαδά, της Βόλβης και του Ωραιοκάστρου, χωρίς να κλείσουν τον δρόμο.