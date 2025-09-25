Άνω Πατήσια: Θρασύτατος διαρρήκτης εισέβαλε σε κατοικία κατά τη διάρκεια ρεπορτάζ – «Τι θέλεις μέσα στο σπίτι μου;»

Διαστάσεις επιδημίας τείνουν να πάρουν οι διαρρήξεις και οι κλοπές σε σπίτια που γίνονται ακόμη και μέρα – μεσημέρι. Μάλιστα, θρασύτατοι εγκληματίες δεν διστάζουν να εισβάλουν σε κατοικίες ακόμα κι αν οι ένοικοί τους είναι… παρόντες.

Μια τέτοια περίπτωση φέρνει στο φως της δημοσιότητας το STAR, από τα Άνω Πατήσια. Μπροστά στην κάμερα, μια ηλικιωμένη ετοιμάζεται να ανοίξει την εξώπορτα του σπιτιού της, όταν βλέπει έναν άγνωστο να… κόβει βόλτες ατάραχος, ενώ φαίνεται να έχει προκαλέσει και φθορές προκειμένου να μπορέσει να μπει μέσα στο σπίτι.

«Τι θέλεις μέσα στο σπίτι μου;»

«Τι θέλεις μέσα στο σπίτι μου; Εσύ τα έσπασες τα γυαλιά;», ακούγεται να τον ρωτάει η ηλικιωμένη γυναίκα που δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια της.

«Κύριε, πώς μπήκατε μέσα;», τον ρωτάει με τη σειρά του ο δημοσιογράφος για να λάβει την θρασύτατη απάντηση: «Καθαρίζω εδώ, δουλεύω τώρα».

«Εσείς τον ξέρετε τον κύριο;», ρωτάει ξανά ο δημοσιογράφος απευθυνόμενος στην ιδιοκτήτρια που απαντάει αρνητικά.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο άγνωστος κινείται μέσα στην αυλή και στο σπίτι με ένα σακίδιο. Το τηλεοπτικό συνεργείο έτυχε να βρίσκεται στο σημείο για άλλο ρεπορτάζ και τελικά κατέγραψε το συγκεκριμένο περιστατικό.

«Κλέφτης είναι. Μπήκε μέσα την ώρα που εγώ ήμουν στην τράπεζα», ακούγεται να λέει η ηλικιωμένη.

Στην επισήμανση του δημοσιογράφου ότι υπάρχει λουκέτο στην πόρτα, η ιδιοκτήτρια υπερθεματίζει εκφράζοντας κι αυτή την απορία της για τις… ικανότητες του θρασύτατου διαρρήκτη. «Πώς μπήκε κι από τη μέσα πόρτα που είναι διπλοκλειδωμένη».

«Γιατί μπήκατε μέσα στο σπίτι;», συνεχίζει να ρωτά ο δημοσιογράφος.

Λίγο μετά ακούγεται η φωνή ενός περίοικου που τους παροτρύνει να καλέσουν την Αστυνομία.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο… σουρεάλ όταν ο διαρρήκτης πηδάει από τα κάγκελα της περίφραξης για να διαφύγει με την κάμερα του συνεργείου να είναι σε απόσταση μισού μέτρου.

«Τι έχετε μέσα στην τσάντα, κύριε; Η κυρία λέει ότι δεν σας ξέρει» ρωτάει ο δημοσιογράφος τον διαρρήκτη που στέκεται σε θέση… συνέντευξης. «Τίποτα, τίποτα, μόνο πράγματα», απαντά εκείνος δείχνοντας το εσωτερικό της τσάντας του. Στις επίμονες ερωτήσεις του δημοσιογράφου κι ενώ ο κλοιός δείχνει να σφίγγει, ο δράστης κάνει μια κίνηση με το χέρι του για να μην τον τραβάει η κάμερα και προσπαθεί να διαφύγει. «Όχι κάμερα, όχι κάμερα», ακούγεται να λέει, ενώ περίοικοι έχουν καταφτάσει και τον κρατάνε μέχρι να έρθει η Άμεση Δράση.

Οι ίδιοι προσπαθούν να καταλάβουν τι δουλειά έχει σε ξένο σπίτι ενώ εκείνος απαντά σε σπαστά ελληνικά ότι πήγε εκεί για να δουλέψει. «Να έρθει η αστυνομία», ακούγεται να λέει ο δημοσιογράφος.

Σύλληψη μπροστά στην κάμερα

Λίγο μετά, καταφτάνουν στο σημείο άνδρες της ΟΠΚΕ, που μπροστά στην κάμερα περνάνε χειροπέδες στον άνδρα που βρέθηκε μέσα στο σπίτι ενώ από το σακίδιό του βγάζουν διάφορα εργαλεία διάρρηξης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο σπίτι ίχνη παραβίασης. «Πήγε η γυναίκα να ψωνίσει και πρόλαβε και μπήκε και τον είδε μέσα και πρέπει να φώναξε και τον έπιασαν οι περίοικοι», λέει μια κάτοικος της περιοχής.