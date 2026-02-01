Άνδρας έπεσε μέσα αρδευτικό κανάλι στη Λάρισα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Άνδρας έπεσε μέσα αρδευτικό κανάλι στη Λάρισα
ΦΩΤΟ αρχείου ΙΝΤΙΜΕ

Συναγερμός σήμανε χθες το βράδυ σε αστυνομία και πυροσβεστική έπειτα από πληροφορία ότι στην περιοχή της Γλαύκης στη Λάρισα εντοπίστηκε άντρας που έπεσε μέσα σε αρδευτικό κανάλι.

Άμεσα στο σημείο, κοντά σε χοιροτροφική μονάδα, έσπευσε περιπολικό, αλλά και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας για τον απεγκλωβισμό του.

Εν τέλει, κατά πληροφορίες του onlarissa.gr, οι Πυροσβέστες ανέσυραν τον άνδρα σχετικά καλά στην υγεία του, ενώ κατά τις πρώτες πληροφορίες φέρεται ο ίδιος ευρισκόμενος σε ψυχική σύγχυση, να έπεσε μέσα.

Μεταφέρθηκε στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας για να διαπιστωθεί ο βαθμός της σωματικής και ψυχικής του υγείας.

