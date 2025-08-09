Ανατολική Αττική: Διακοπές κυκλοφορίας λόγω της φωτιάς στην Παλαιά Φώκαια

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχει προχωρήσει η Τροχαία λόγω της φωτιάς που μαίνεται ανεξέλεγκτη στην Ανατολική Αττική.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, διενεργούνται οι ακόλουθες διακοπές κυκλοφορίας:

Eπαρχιακή οδός Κερατέας – Αναβύσσου

Λ. Λαυρίου από το ύψος της οδού Βρυούλων

Λ. Πλάκας στον οικισμό Τογάνι

Λωφ. Αναβύσσου από το ύψος της συμβολής της με την επαρχιακή Αναβύσσου στον οικισμό της Φέριζας, τα οχήματα θα κινούνται μόνο προς Λαγονήσι

Λεωφ. Λαυρίου – Καμάριζας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Συντερίνα

Οδός Αγίας Φωτεινής από το ύψος της Λ. Αθηνών- Σουνίου

Οδός Ευέλπιδος Κουτσιά από το ύψος της Λ. Αθηνών- Σουνίου.

Επιπρόσθετα, διενεργούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Παλαιά Φώκαια και Ανάβυσσο και στους οικισμούς Καταφύγι, Χάρβαλο, Δημολάκι, Συντερίνα, Μαλιαστέκα, Αγίασμα, Θυμάρι, Τριανταφυλλιά, Λεγρενά, Χάρακας, Φέριζα.