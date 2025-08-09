Ανατολική Αττική: Διακοπές κυκλοφορίας λόγω της φωτιάς στην Παλαιά Φώκαια

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχει προχωρήσει η Τροχαία λόγω της φωτιάς που μαίνεται ανεξέλεγκτη στην Ανατολική Αττική.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, διενεργούνται οι ακόλουθες διακοπές κυκλοφορίας:
- Eπαρχιακή οδός Κερατέας – Αναβύσσου
- Λ. Λαυρίου από το ύψος της οδού Βρυούλων
- Λ. Πλάκας στον οικισμό Τογάνι
- Λωφ. Αναβύσσου από το ύψος της συμβολής της με την επαρχιακή Αναβύσσου στον οικισμό της Φέριζας, τα οχήματα θα κινούνται μόνο προς Λαγονήσι
- Λεωφ. Λαυρίου – Καμάριζας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Συντερίνα
- Οδός Αγίας Φωτεινής από το ύψος της Λ. Αθηνών- Σουνίου
- Οδός Ευέλπιδος Κουτσιά από το ύψος της Λ. Αθηνών- Σουνίου.
Επιπρόσθετα, διενεργούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Παλαιά Φώκαια και Ανάβυσσο και στους οικισμούς Καταφύγι, Χάρβαλο, Δημολάκι, Συντερίνα, Μαλιαστέκα, Αγίασμα, Θυμάρι, Τριανταφυλλιά, Λεγρενά, Χάρακας, Φέριζα.