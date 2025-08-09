Ανατολική Αττική: Διακοπές κυκλοφορίας λόγω της φωτιάς στην Παλαιά Φώκαια

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΦΩΤΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχει προχωρήσει η Τροχαία λόγω της φωτιάς που μαίνεται ανεξέλεγκτη στην Ανατολική Αττική.

Ανατολική Αττική: Πανσέληνος πάνω από το πύρινο μέτωπο – Συγκλονιστικές εικόνες

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, διενεργούνται οι ακόλουθες διακοπές κυκλοφορίας:

  • Eπαρχιακή οδός Κερατέας – Αναβύσσου
  • Λ. Λαυρίου από το ύψος της οδού Βρυούλων
  • Λ. Πλάκας στον οικισμό Τογάνι
  • Λωφ. Αναβύσσου από το ύψος της συμβολής της με την επαρχιακή Αναβύσσου στον οικισμό της Φέριζας, τα οχήματα θα κινούνται μόνο προς Λαγονήσι
  • Λεωφ. Λαυρίου – Καμάριζας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Συντερίνα
  • Οδός Αγίας Φωτεινής από το ύψος της Λ. Αθηνών- Σουνίου
  • Οδός Ευέλπιδος Κουτσιά από το ύψος της Λ. Αθηνών- Σουνίου.

Επιπρόσθετα, διενεργούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Παλαιά Φώκαια και Ανάβυσσο και στους οικισμούς Καταφύγι, Χάρβαλο, Δημολάκι, Συντερίνα, Μαλιαστέκα, Αγίασμα, Θυμάρι, Τριανταφυλλιά, Λεγρενά, Χάρακας, Φέριζα.

 

