Αγρότες: Η Αστυνομία σχηματίζει δικογραφίες για τα μπλόκα στη Δυτική Ελλάδα

  • Δικογραφίες που περιλαμβάνουν το αδίκημα της παρακώλυσης συγκοινωνιών σχηματίζει η Αστυνομία στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, για τα μπλόκα που έχουν στήσει αγρότες και κτηνοτρόφοι σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία.
  • Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δικογραφίες αφορούν και τα περίπου εννέα μπλόκα που υπάρχουν στη Δυτική Ελλάδα, ενώ η έρευνα προχωρά, προκειμένου να υπάρξει και ταυτοποίηση προσώπων.
  • Παράλληλα, ενημερώνονται για την πορεία των δικογραφιών και οι κατά τόπους αρμόδιοι εισαγγελείς, ενώ όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία οι δικογραφίες θα υποβληθούν στις εισαγγελίες για τα περαιτέρω.
