Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο 17χρονη έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα – Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ρυθμίσεις για την απαγόρευση πώλησης αλκοόλ σε ανήλικους

Συνελήφθη, χθες τα ξημερώματα, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Ειδικότερα, προχθές το βράδυ, στο Αγρίνιο, 17χρονη μετέβη σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου κατανάλωσε αλκοολούχο ποτό, με αποτέλεσμα να περιέλθει σε κατάσταση μέθης και να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου μετέβησαν στο κατάστημα, όπου εντόπισαν τον ιδιοκτήτη και τον συνέλαβαν.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καταγγελίες για κακοποιητικές πρακτικές στον ΕΟΠΑΕ-Πάσχουν από το σύνδρομο της Στοκχόλμης οι θεραπευμένοι;

Με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας εσπευσμένα στο Τορίνο 18χρονος φοιτητής για μεταμόσχευση ήπατος

Συνήγορος του Καταναλωτή: Ποια είναι τα πιο συχνά προβλήματα που αντιμετωπίζουν ασθενείς στην υγεία και την ιδιωτική ασφάλι...

ΑΑΔΕ: Από 24 Νοεμβρίου το νέο Τελωνείο Δυτικής Αττικής – Ποια ενοποιούνται

Chromecast TV: 5 τρόποι για να το χρησιμοποιήσετε πέρα από το streaming σειρών

Πώς η φωτορύπανση σβήνει τον νυχτερινό ουρανό: Ένας απομακρυσμένο «αγρόκτημα τηλεσκοπίων» τον φέρνει ξανά στις οθόνες μας
περισσότερα
17:46 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Φονικό στη Φοινικούντα: Σε Κολωνάκι και Σύνταγμα τα καταστήματα που ερευνήθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ. – Κατασχέθηκαν κινητά, λάπτοπ και τάμπλετ – ΒΙΝΤΕΟ 

Έρευνες σε δύο καταστήματα στην Αθήνα, στο πλαίσιο της ανάκρισης για την υπόθεση της διπλής δο...
17:40 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Πάτρα: Κάθειρξη 6 ετών σε γυναίκα για την εγκατάλειψη πέντε νεογέννητων κουταβιών

Το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Αχαΐας εξέδωσε μια απόφαση με έντονο συμβολισμό, καταδικάζο...
17:05 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Γαύδος: Λουκέτο μπαίνει στο Δημοτικό Σχολείο – Έμεινε χωρίς μαθήτρια

Χωρίς μαθήτρια έμεινε το Δημοτικό σχολείο στη Γαύδο, με αποτέλεσμα να μπει λουκέτο ως το τέλος...
16:48 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Ψευτοεπενδυτές καζίνο: «Φοβάμαι για εμένα και την οικογένειά μου – Εκβίαζαν και χρησιμοποιούσαν μπράβους» λέει επιχειρηματίας που έπεσε θύμα του κυκλώματος 

Το φως της δημοσιότητας βλέπει μία νέα μαρτυρία ενός επιχειρηματία, που έπεσε θύμα του κυκλώμα...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα