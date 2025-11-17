Πολυτεχνείο: «Αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε» – Η στιγμή που ανοίγουν την αιματοβαμμένη σημαία – ΒΙΝΤΕΟ

Στην πρεσβεία των ΗΠΑ έφτασε το μεσημέρι της Δευτέρας (17/11) η πορεία με την αιματοβαμμένη σημαία, σύμβολο του αντιδικτατορικού αγώνα, στην κορυφή της. Αφού οι συγκεντρωμένοι τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο, στη συνέχεια η σημαία «φυγαδεύτηκε».

Οι εκδηλώσεις μνήμης για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου κορυφώνονται σήμερα με την καθιερωμένη μαζική πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία, που αναμένεται να ξεκινήσει σε λίγη ώρα.

Νωρίτερα, μισή ώρα μετά τις 13:00, οι πύλες του Πολυτεχνείου έκλεισαν και πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση μνήμης της Επιτροπής Εορτασμού της 17ης Νοέμβρη, κατά την οποία έγινε η ανάκρουση του ύμνου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, αφού προηγήθηκε το προσκλητήριο των νεκρών.

Λίγη ώρα αργότερα, οι φοιτητές-μέλη της ΠΑΣΠ έβγαλαν από το Πολυτεχνείο την αιματοβαμμένη σημαία και ακολούθησε η πορεία έως την πρεσβεία των ΗΠΑ.

Πορεία Πολυτεχνείο

Δείτε σε βίντεο του enikos.gr την στιγμή που οι φοιτητές ανοίγουν την αιματοβαμμένη σημαία μπροστά από τις πύλες του Πολυτεχνείου. «Αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε» είναι το σύνθημα που ακούγεται:

17:46 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

17:40 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

17:15 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

17:05 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

