Αγρίνιο: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται η 49χρονη που μαχαίρωσε τον πατέρα της

Αντιμέτωπη με βαριές κατηγορίες είναι η 49χρονη, που συνελήφθη για την επίθεση με μαχαίρι κατά του ηλικιωμένου πατέρα της, στο Αγρίνιο.

Η 49χρονη κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του νόμου περί όπλων, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας agrinionews.gr.

Το επεισόδιο συνέβη σε διαμέρισμα όπου διαμένουν ο 79χρονος και η 49χρονη κόρη του, σε κεντρικότατο σημείο της πόλης, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές.

Ο άτυχος ηλικιωμένος, που φέρει τραύματα από μαχαίρι σε θώρακα και πρόσωπο, διακομίσθηκε στις 8:30 το πρωί της Παρασκευής (7/11) στο νοσοκομείο Αγρινίου για τις πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Σε βάρος της 49χρονης σχηματίστηκε σχετική δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα Αγρινίου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι φέρεται να έχει ιατρικό ιστορικό.