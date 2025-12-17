«Αγριεύουν» οι αγρότες: «Δεν συντρέχει λόγος συνάντησης με τον πρωθυπουργό» – Ώρα αποφάσεων στη σύσκεψη της Πέμπτης

Με το βλέμμα στην κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών την Πέμπτη στις Σέρρες είναι τόσο η κυβέρνηση όσο όμως και όλος ο αγροτικός κόσμος, καθώς αναμένεται να παρθούν αποφάσεις για το πώς θα συνεχίσουν τον αγώνα τους. Όλα πάντως δείχνουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, παρά τις τελευταίες εξαγγελίες της κυβέρνησης. Θεωρείται σίγουρο ότι οι παρακρατήσεις χρημάτων από τους λογαριασμούς των αγροτών ελέω ΕΛΓΑ ενίσχυσε το κλίμα υπέρ της σκλήρυνσης της τακτικής τους και της άσκησης μεγαλύτερης πίεσης στο Μαξίμου και το αρμόδιο υπουργείο.

Οι παραγωγοί, που εδώ και εβδομάδες βρίσκονται σε οργανωμένα μπλόκα, σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου, εμφανίζονται αποφασισμένοι να αξιολογήσουν εάν οι κυβερνητικές προτάσεις που έχουν διατυπωθεί καλύπτουν τις διεκδικήσεις τους. «Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που αυτές οι εξαγγελίες δεν κάλυψαν. Ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την αναπλήρωση του χαμηλού εισοδήματος, βεβαίως με την κτηνοτροφία την ευλογιά και για την ανασύσταση των κοπαδιών», δήλωσε ο πρόεδρος Αγροτικής Ομοσπονδίας Αγροτών Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας νωρίτερα σχετικά με τα όσα ανακοίνωσε ο Κώστας Τσιάρας τη Δευτέρα.

«Αναφέρθηκε σε δύο από τα αιτήματα, που το πρώτο είναι η μείωση του κόστους παραγωγής. Το δεύτερο είναι με τον ΕΛΓΑ. Γι’ αυτά τα δύο αιτήματα μίλησε. Τα υπόλοιπα;», ανέφερε ο Γραμματέας Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Πάτρας, Χαράλαμπος Δουκίσας, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Αργά το απόγευμα της Τετάρτης το συντονιστικό του μπλόκου στη Νίκαια αποφάσισε πως δεν συντρέχουν λόγοι για να γίνει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, και αναμένεται να ζητήσει από τα υπόλοιπα μπλόκα να γίνουν δράσεις που να πιέζουν την κυβέρνηση να δώσει λύση στα προβλήματα.

Σύμφωνα με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, αναμένεται έκτακτη ενίσχυση 160 εκατ. ευρώ για παραγωγούς και κτηνοτρόφους – 80 εκατομμυρίων ευρώ σε κτηνοτρόφους της ηπειρωτικής και της νησιωτικής Ελλάδας, 80 εκατομμύρια ευρώ σε παραγωγούς και παραγωγούς – , ενώ έχει αποφασιστεί και η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου στην αντλία, σε συνεννόηση με την ΑΑΔΕ.

Ωστόσο οι αγρότες χαρακτηρίζουν τα ποσά ανεπαρκή και τονίζουν ότι απαιτούνται σοβαρές δεσμεύσεις για το χαμένο εισόδημα, τις αποζημιώσεις και την πρόσβαση σε αγροτικό πετρέλαιο, ώστε να υπάρξει πραγματική λύση για τον κλάδο.

Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν και οι αγρότες του μπλόκου της Καρδίτσας στον Ε-65, ενώ παράλληλα και εκείνοι, στο ίδιο μήκος κύματος με εκείνους στη Νίκαια, είπαν ότι αυτή τη στιγμή δεν συντρέχει λόγος για διάλογο με την κυβέρνηση.

Σε δηλώσεις του, ο αντιπρόεδρος της ΕΟΑΣΚ, Σωτήρης Γιαννακός, τόνισε ότι υπάρχει πλήρης έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι στην κυβέρνηση και ξεκαθάρισε πως οι αγρότες δεν επιθυμούν να μπουν σε διαδικασία διαλόγου μαζί της.

Αντιπροσωπεία του συντονιστικού θα μεταβεί στις Σέρρες για την πανελλαδική σύσκεψη που στον Λευκώνα, ώστε οι αγρότες από όλη τη χώρα να αποφασίσουν συλλογικά τα επόμενα βήματά τους.

Άνοιξαν τον Προμαχώνα για τις νταλίκες

Στις 20:10 σήμερα Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου οι αγρότες στο μπλόκο του Προμαχώνα αποφάσισαν να σταματήσουν τον αποκλεισμό του Μεθοριακού Σταθμού για τις νταλίκες, οι οποίες διέρχονται αυτήν την ώρα από τα σύνορα.

Νωρίτερα, μετά την απόφαση για το επ’ αόριστον κλείσιμο του Τελωνείου, σχηματίστηκαν «ουρές» φορτηγών που έφταναν και τα 25 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Οδηγοί από φορτηγά, που βρίσκονταν ακινητοποιημένα από τις 11:30 το πρωί στο δρόμο προς τον Προμαχώνα σχημάτισαν δεύτερη σειρά, με αποτέλεσμα να μπλοκάρει και για τα ΙΧ αυτοκίνητα το ρεύμα προς τον Μεθοριακό σταθμό προς Βουλγαρία.

Τελεσίγραφο 48 ωρών από τους αγρότες Γιαννιτσών, Κιλκίς και Παιονίας για διόρθωση του λάθους με τις πληρωμές

Το απόγευμα της Τετάρτης, κλειστός παρέμεινε για 4 ώρες ο συνοριακός σταθμός των Ευζώνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από και προς την Ελλάδα. Μάλιστα, οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι ο 4ωρος αποκλεισμός θα εφαρμόζεται καθημερινά. Παράλληλα, εκπρόσωποι από τα Γιαννιτσά, το Κιλκίς και την Παιονία θα μεταβούν στην σύσκεψη της Πέμπτης θέτοντας προθεσμία 48 ωρών, απαιτώντας να διορθωθεί το πρόβλημα με τα ποσά που, όπως λένε, χάθηκαν από τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ.

Σκληρή γραμμή και στην Αχαϊα

Σκληρή γραμμή αναμένεται να ακολουθήσουν και οι Αχαιοί αγρότες. Δηλαδή, παραμονή στα μπλόκα και αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο να αλλάξουν χρονιά στον δρόμο. Μάλιστα, στόλισαν και χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ως προς τη διευκόλυνση των εκδρομέων, σύμφωνα με το Mega, οι αγρότες στην περιφερειακή οδό της Πάτρας θα ανοίγουν τον δρόμο όταν θα υπάρχει συγκέντρωση αυτοκινήτων. Όχι όμως τα φορτηγά.

Στον κόμβο του Πύργου, στην εθνική οδό Πατρών -Πύργου, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ηλείας, παραμένουν στους δρόμους. Βρίσκονται σε επικοινωνία με την κεντρική επιτροπή των μπλόκων και αναμένουν τις αποφάσεις σε εθνικό επίπεδο, ενώ σήμερα το απόγευμα πραγματοποίησαν συνέλευση. Το θέμα ήταν η καταβολή των επιδοτήσεων, καθώς όπως επισημαίνουν, ο ΕΛΓΑ έχει παρακρατήσει χρήματα με αποτέλεσμα πολλοί δικαιούχοι να μην δουν καν χρήματα στους λογαριασμούς τους.

Για το πρωί της Παρασκευής έχουν προγραμματίσει κινητοποίηση στην Εθνική οδό Πατρών – Τριπόλεως για τη ζημιά των κτηνοτρόφων από την ευλογιά και τον καταρροϊκό πυρετό.