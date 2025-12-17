Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στις 12,9 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ – Τι λένε οι πολίτες για αγρότες, ΟΠΕΚΕΠΕ, Τσίπρα και Σαμαρά

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

εκλογές 2023 κάλπη

Προβάδισμα 12,9 μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της νέας δημοσκόπησης της Opinion Poll για το Action 24.

Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η ΝΔ προηγείται με 23,8%, με το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ να ακολουθεί με 10,9%. Η Ελληνική Λύση λαμβάνει 9,5%, η Πλεύση Ελευθερίας 8,1%, το ΚΚΕ 6,9%, ο ΣΥΡΙΖΑ 3,6%, η Φωνή Λογικής με 3,2% το ΜεΡΑ25 2,5%, η Νίκη 2,1%, το Κίνημα Δημοκρατίας στο 1,9%, η Νέα Αριστερά και οι Σπαρτιάτες με 1%, ενώ το «Άλλο κόμμα» βρίσκεται στο 5,6%. Οι αναποφάσιστοι φτάνουν στο 19,8%.

Στην εκτίμηση ψήφου, τα ποσοστά των κομμάτων έχουν ως εξής:

  • Νέα Δημοκρατία 29,7%
  • ΠΑΣΟΚ 13,6%
  • Ελληνική Λύση 11,9%
  • Πλεύση Ελευθερίας 10,1%
  • ΚΚΕ 8,6%
  • ΣΥΡΙΖΑ 4,5%
  • Φωνή Λογικής 4%
  • ΜεΡΑ25 3,1%
  • ΝΙΚΗ 2,6%
  • Κίνημα Δημοκρατίας 2,4%
  • Νέα Αριστερά 1,2%
  • Σπαρτιάτες 1,2%
  • Άλλο 7%

Η διαχρονική εξέλιξη στην εκτίμηση ψήφου

Δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας:

Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, πρώτος είναι ο Κανένας με 31,9% και ακολουθούν ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 28,5%  και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 9,1%

Κυβέρνηση συνεργασίας θέλει σχεδόν ένας στους δύο πολίτες.

Τι λένε οι πολίτες για Τσίπρα και Σαμαρά

Ποιο κόμμα κάνει πιο αποτελεσματική αντιπολίτευση

Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Οι αγρότες

Το πιο σημαντικό γεγονός του 2025

Το πρόσωπο της χρονιάς

Η ταυτότητα της έρευνας:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αϋπνία: Το κόλπο που θα σας βοηθήσει να κοιμηθείτε απόψε – Είναι απλό και έχει αποτέλεσμα

2,6 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη εμβολιαστεί κατά της γρίπης

Δήμοι: Ανοίγει νέος κύκλος μόνιμων προσλήψεων τις επόμενες ημέρες – Τι είπε ο Λιβάνιος

Ελληνικά ομόλογα: Τι λέει η S&P Global

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
20:54 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Δημοσκόπηση Pulse: Η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ – Με ποια κριτήρια θα ψηφίσουν οι πολίτες στις επόμενες εκλογές

Πρώτη έρχεται η ΝΔ με 12,5 μονάδες διαφορά από το ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκ...
20:25 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Νίκος Παππάς: «Είχα λάθος αντίδραση στη δική του δράση-πρόκληση – Δεν θα αναλύσω σε τι κατάσταση ήταν ο δημοσιογράφος»

Ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς τοποθετήθηκε μέσω Instagram για τη μήνυση για ξυλοδαρμό που κατέθ...
19:45 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

ΠΑΣΟΚ: Καταδικάζουμε τον ξυλοδαρμό και την τραμπούκικη συμπεριφορά του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά σε βάρος του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου

«Καταδικάζουμε τον ξυλοδαρμό και την τραμπούκικη συμπεριφορά του Ευρωβουλευτή Νίκου Παππά σε β...
19:25 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Μεγάλη ένταση μεταξύ Κωνσταντοπούλου και Λαζαρίδη – ΒΙΝΤΕΟ

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου πρωταγωνίστησε σε δύο διαφορετικές εντάσ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα