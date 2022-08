Αγωνία για τους παγιδευμένους μετανάστες σε νησίδα στον Έβρο: Η ανάρτηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ και η απάντηση Μηταράκη

Περίπου 40 μετανάστες παραμένουν εδώ και μέρες εγκλωβισμένοι σε νησίδα στον Έβρο με αναφορές να κάνουν λόγο για ένα νεκρό κοριτσάκι έπειτα από τσίμπημα σκορπιού. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ., η συγκεκριμένη νησίδα ανήκει στην Τουρκία. Ανάρτηση για το θέμα έκανε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), στην οποία απάντησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης.

“Συνεχίζουμε να ανησυχούμε σοβαρά για την ασφάλεια και την ευημερία περίπου 40 ανθρώπων που φέρονται να έχουν εγκλωβιστεί σε μια νησίδα στα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας. Σύμφωνα με τις αναφορές που λάβαμε, ένα παιδί έχει ήδη βρει τραγικό θάνατο. Εάν δεν ληφθούν επείγοντα μέτρα, φοβόμαστε ότι κινδυνεύουν και άλλες ζωές” ανέφερε η υπηρεσία του ΟΗΕ.

Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και οι εταίροι της δεν έχουν πρόσβαση στην περιοχή, αλλά συνεχίζουν να προτρέπουν τις αρχές και των δύο χωρών να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να διασώσουν την ομάδα μεταναστών αμέσως.

