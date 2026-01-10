Αυτοκίνητο στο Ρέθυμνο έπεσε σε γκρεμό – Εγκλωβίστηκε μία γυναίκα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, όλα συνέβησαν το Σάββατο λίγο μετά τις 6 το απόγευμα στην Τριόπετρα Ρεθύμνου όταν ένα αυτοκίνητο, κάτω από άγνωστες ακόμα συνθήκες, ξέφυγε της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό.

Από το όχημα κατάφερε και βγήκε ο οδηγός ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές, ενώ η συνοδηγός είχε εγκλωβιστεί στο σημείο και δεν μπορούσε να ανέβει από τον γκρεμό. Στο σημείο έσπευσε δύναμη της πυροσβεστικής και συγκεκριμένα τρία οχήματα με 8 άνδρες προκειμένου να απεγκλωβίσουν την γυναίκα.

Την ίδια ώρα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ κλήθηκε στο σημείο και περιμένει τον απεγκλωβισμό της συνοδηγού προκειμένου να την μεταφέρει στο νοσοκομείο, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι δεν κινδυνεύει η ζωή της.