Αχαΐα: 48χρονη αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει δύο φορές – Κατανάλωσε χάπια και στην συνέχεια έπεσε από παράθυρο νοσοκομείου

Διπλή απόπειρα αυτοκτονίας μίας 48χρονης αναστάτωσε το χωριό των Καλαβρύτων στην Αχαΐα.

Ο λόγος για μία 48χρονη γυναίκα από την Αλβανία, η οποία αρχικά εντοπίστηκε στην οικία της, έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα χαπιών. Άμεσα διεκομίσθη από οικείους της στο νοσοκομείο Καλαβρύτων κι ενώ νοσηλευόταν, έπεσε από το παράθυρο θαλάμου από ύψος περίπου 2,5 μέτρων.

Δόθηκε εντολή για ψυχιατρική νοσηλεία της 48χρονης

Σύμφωνα με το tempo24, στο χώρο της νοσηλευτικής μονάδας σήμανε συναγερμός και της παρασχέθηκε ιατρική περίθαλψη. Αμέσως μετά, κρίθηκε σκόπιμη η διακομιδή της στο νοσοκομείο του Ρίου, για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.