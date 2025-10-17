Λακωνία: «Χρυσή» κλοπή με λεία πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ – Άρπαξαν χρηματοκιβώτιο από σπίτι και έγιναν… καπνός

Enikos Newsroom

κοινωνία

Λακωνία: «Χρυσή» κλοπή με λεία πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ – Άρπαξαν χρηματοκιβώτιο από σπίτι και έγιναν… καπνός

Θρασύτατη κλοπή σημειώθηκε στη Λακωνία, καθώς κλέφτες εισέβαλαν σε κατοικία και αφαίρεσαν χρηματοκιβώτιο που περιείχε χρηματικό ποσό άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flynews.gr, οι κλέφτες εκμεταλλευόμενοι την απουσία του ιδιοκτήτη, εισέβαλαν στο σπίτι του, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί στην περιοχή Νεάπολη στη Λακωνία.

Στη συνέχεια, κατάφεραν να εντοπίσουν ένα χρηματοκιβώτιο, το οποίο ο ιδιοκτήτης είχε κρυμμένο κάτω από το κρεβάτι του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, με τη χρήση εργαλείων, οι δράστες το ξήλωσαν και το διέρρηξαν, παίρνοντας μαζί τους το τεράστιο χρηματικό ποσό που βρισκόταν στο εσωτερικό του.

Ο ιδιοκτήτης, επιστρέφοντας στο σπίτι του, διαπίστωσε την κλοπή και ενημέρωσε αμέσως την αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Ασφάλειας, οι οποίοι συνέλεξαν αποτυπώματα κι εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.

