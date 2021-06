Η δωρεάν διάθεση self tests από τα φαρμακεία σταματάει στις 19 Ιουνίου 2021. Ο Νίκος Χαρδαλιάς, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την πιθανή διάθεση των self test από τα σούπερ μάρκετ, ανέφερε ότι "αυτές οι ερωτήσεις θα απαντηθούν από τους υγειονομικούς", όμως επιβεβαίωσε ότι υπάρχει μία διαβούλευση σε σχέση με τον τρόπο που θα διατεθούν τα self test.

Όπως ανέφερε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, "ότι και να γίνει, θα γίνει με πλήρη σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα όλων των εμπλεκομένων και πάντα με μόνο γνώμονα το πως αυτό το πολύ σημαντικό μέτρο να συνεχίσει να υπηρετεί τη δημόσια υγεία".

Ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, τόνισε ότι "πάντα το κύριο μέλημα της Κυβέρνησης είναι πως θα υπηρετήσει τους πολίτες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο".