Κορονοϊός: Τα self test στο επίκεντρο της Επιτροπής των ειδικών - Για ποιους θα εισηγηθούν να είναι υποχρεωτικά

Συνεδριάζει η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας. Στο επίκεντρο βρίσκονται τόσο η αξιολόγηση των επιδημιολογικών δεδομένων, έτσι όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί έως σήμερα, όσο και τα self test. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να υπάρξει εισήγηση ώστε τα self test να είναι υποχρεωτικά για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων. Δηλ. εκείνοι που εργάζονται σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς χώρους δεν θα έχουν τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίζουν εάν θα κάνουν ή όχι το τεστ για τον κορονοϊό, αλλά θα πρέπει να το κάνουν υποχρεωτικά. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Επιτροπή θα εισηγηθεί ώστε το self test να πραγματοποιείται από τους εργαζομένους δύο φορές την εβδομάδα. Στο επίκεντρο βρίσκονται όσοι δουλεύουν σε εργοστάσια, βιοτεχνίες και στο λιανεμπόριο, ώστε να μπορέσει να ανοίξει και αυτός ο κρίσιμος κλάδος για την οικονομία. Άλλωστε το λιανεμπόριο βρίσκεται πάντα επί τάπητος στις συνεδριάσεις των ειδικών και ειδικά το πότε και πώς θα μπορέσει να επαναλειτουργήσει με ασφάλεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Ανάπτυξης, δύο με τρεις φορές την εβδομάδα, εξετάζεται να ελέγχονται με self test ανίχνευσης COVID και οι εργαζόμενοι της εστίασης και του τουρισμού. Τα αποτελέσματα θα δηλώνονται στην ειδική πλατφόρμα.

Ποιοι επιδημιολογικοί παράγοντες θα κρίνουν τη χαλάρωση

Όπως όλα δείχνουν δεν πάμε για κάποια περαιτέρω χαλάρωση των μέτρων για την ώρα. Πάντως, οι ειδικοί θα αξιολογήσουν όλους τους επιδημιολογικούς δείκτες, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί και εάν έχουν αποδώσει τα μέτρα που εφαρμόζονται. Μια χαραμάδα ελπίδας υπάρχει καθώς έχουν μειωθεί οι εισαγωγές στα νοσοκομεία τις τελευταίες ημέρες. Η μείωση αυτή φτάνει έως και το 50% στα νοσοκομεία της χώρας. Στην τελευταία εφημερία του «Ευαγγελισμού» είχαμε 40 εισαγωγές έναντι 100 στην αμέσως προηγούμενη, ενώ και στο «Αττικόν» έγιναν 60 εισαγωγές έναντι 104 στην προηγούμενη εφημερία. Φαίνεται έτσι να υπάρχει μια εξισορρόπηση ανάμεσα στις εισαγωγές και στα εξιτήρια και όλα αυτά έχουν μπει στο «μικροσκόπιο» της Επιτροπής.

Τα νέα σενάρια για το λιανεμπόριο

Ήδη η ημερομηνία της 29ης Μαρτίου για το άνοιγμα του λιανεμπορίου έχει «καεί» από την προηγούμενη εβδομάδα εξαιτίας των επιβαρυμένων δεικτών της πανδημίας. Στην κυβέρνηση προτεραιότητα αποτελεί η επαναλειτουργία της αγοράς και πλέον ο νέος στόχος- ορόσημο είναι για άνοιγμα είτε στις 5 ή στις 12 Απριλίου. Όλα βέβαια θα κριθούν από την πορεία της πανδημίας. Στο μεταξύ έως τότε θα έχει προσμετρηθεί και ο αντίκτυπος της πρώτης χαλάρωσης μέτρων με την επανεκκίνηση των κομμωτηρίων και των κέντρων περιποίησης άκρων, αλλά και της κινητικότητας που δημιουργείται από αυτή.

Όταν ανοίξει το λιανεμπόριο, το σίγουρο είναι ότι αυτό σε πρώτη φάση θα συμβεί με τη μέθοδο του click away και τηρώντας όλα τα αυστηρά μέτρα και υγειονομικά πρωτόκολλα. Στη συνέχεια θα «ενεργοποιηθεί» ο πενταψήφιος αριθμός 13032 όπου ο καταναλωτής θα αποστέλλει sms μία φορά την ημέρα και θα έχει ένα χρονικό περιθώριο τριών ωρών κατά πάσα πιθανότητα για να πραγματοποιεί τις αγορές τους. Βέβαια, ορισμένοι ειδικοί διαφωνούν με το 13032 καθώς θεωρούν ότι θα προκληθούν φαινόμενα συνωστισμού. Πάντως στην κυβέρνηση επιθυμούν, αν το επιτρέψει η επιδημιολογική κατάσταση, να λειτουργήσει το λιανεμπόριο πριν από το Πάσχα που είναι και μια κρίσιμη περίοδος για τον τζίρο του.