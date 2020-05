Η επιτυχής αντιμετώπιση του κορονοϊού: Τα παραδείγματα της Ταϊβάν και της Ελλάδας

Την περασμένη Πέμπτη (21/5) πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με θέμα «COVID-19 Success Stories: Taiwan & Greece’s Combating Model» που διοργανώθηκε από τη Διπλωματική Αντιπροσωπεία της Ταϊπέι στην Ελλάδα. Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο πρέσβης της Ταϊβάν Sherman Kuo, ο βουλευτής Χρήστος Κέλλας, η Καθηγήτρια Μικροβιολογίας Άννα Παπά-Κονιδάρη (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), ο Αναπληρωτής Καθηγητής Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής Δημήτριος Παρασκευής (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), ο Καθηγητής Παθολογίας Χαράλαμπος Γώγος (Πανεπιστήμιο Πατρών), ο Καθηγητής Chang - Chuan Chan (Dean of the College of Public Health in Taiwan - National Taiwan University), Professor at the Institute of Environmental Occupational Health Sciences), ο Dr Μάριος Παπαδάκης, Πλαστικός χειρουργός στο I-Shou University Hospital (E-Da Hospital) in southern Taiwan (Kaohsiung).

Ο σκοπός της εκδήλωσης ήταν να παρουσίαση της επιτυχούς αντιμετώπισης της επιδημίας COVID-19 στην Ταϊβάν και την Ελλάδα και προς αυτήν την κατεύθυνση οι δύο χώρες αποτέλεσαν παράδειγμα για την Ασία και την Ευρώπη

Όπως ανέφερε ο Καθηγητής Chang - Chuan Chan, η Ταϊβάν λόγω της προηγούμενης εμπειρίας από την επιδημία του SARS-CoV-1, εφάρμοσε προληπτικά μέτρα αμέσως μετά την ανακοίνωση από τον ΠΟΥ την 31η Δεκεμβρίου 2019 για περιστατικά πνευμονίας άγνωστης αιτιολογίας στη Γιουχάν της Κίνας. Συγκεκριμένα εφάρμοσε έλεγχο των επιβατών που επέστρεφαν από τη Γιουχάν για συμπτώματα συμβατά με COVID-19, πριν την αποβίβαση τους από το αεροπλάνο, και επίσης εφάρμοσε μέτρα καραντίνας 14 ημερών για όσους είχαν συμπτώματα. Ο Καθηγητής Chang - Chuan Chan ανέφερε ότι οι ειδικοί εστίασαν σε εκτεταμένη ιχνηλάτηση επαφών μέσω ψηφιακής τεχνολογίας, που επέτρεψε τον αποτελεσματικό εντοπισμό των ατόμων που είχαν εκτεθεί στον ιό. Παράλληλα δεν χρειάστηκε να γίνει σύσταση για υποχρεωτική χρήση μάσκας γιατί οι πολίτες λόγω της προηγούμενης εμπειρίας με τον SARS-CoV-1 το 2003 γνώριζαν ότι η χρήση μάσκας είναι απαραίτητη στα μέσα μαζικής μεταφοράς και σε κλειστούς χώρους. Αναφορικά με την εκτεταμένη χρήση μάσκας ακολουθήθηκε διαφορετική προσέγγιση από τις αρχικές συστάσεις του ΠΟΥ αλλά εκ΄των υστέρων η πρακτική αυτή δικαιώθηκε.

Αντίστοιχα στην Ελλάδα ο αριθμός των θανάτων από COVID-19 ανά 1 εκατομμύριο πληθυσμού ήταν ανάμεσα στους χαμηλότερους στην Ευρώπη. Η επιτυχής αντιμετώπιση της επιδημίας στην Ελλάδα οφείλεται στο ότι εφαρμόστηκαν περιοριστικά μέτρα έγκαιρα και πριν ακόμα την εμφάνιση θανάτων από COVID-19, καθώς και ότι οι πολίτες ακολούθησαν τις συστάσεις της πολιτείας και των ειδικών με μεγάλη συνέπεια.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα περιοριστικά μέτρα από την πολιτεία (π.χ. κλείσιμο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όλων των βαθμίδων) εφαρμόστηκαν ανά την επικράτεια 3 ημέρες πριν τον πρώτο θάνατο από COVID-19, ενώ στην Ισπανία και την Ιταλία μέτρα εφαρμόστηκαν 6 και 12 ημέρες, αντίστοιχα μετά τον πρώτο θάνατο από τη νόσο.

Η Ελλάδα επέδειξε εξαιρετικές επιδόσεις και κατατάσσεται 69η παγκοσμίως αναφορικά με τον αριθμό θανάτων από COVID-19 ανά 1 εκατομμύριο πληθυσμού. Στις πιο ψηλές θέσεις βρίσκονται χώρες με τις χειρότερες επιδόσεις όπως το Βέλγιο, η Ισπανία και η Ιταλία που αντιμετώπισαν, δηλαδή, μεγάλες επιδημίες. Η Ταϊβάν βρίσκεται σε ακόμα καλύτερη θέση απ’ ότι η Ελλάδα και ταξινομείται στην 169η θέση με μόλις 0,3 θανάτους ανά 1 εκατομμύριο πληθυσμού.

Τι είναι αυτό που έκανε πιο αποτελεσματική την αντιμετώπιση του COVID-19 στην Ταϊβάν σε σχέση με την Ελλάδα;

Οι βασικές παράμετροι που διέφεραν στην αντιμετώπιση της Ταϊβάν σε σχέση με την Ελλάδα είναι ότι προέβη σε έλεγχο και διάγνωση πιθανών κρουσμάτων ακόμα πριν την αποβίβασή τους από τα αεροπλάνα της επιστροφής τους από τη Γιουχάν από τις πρώτες μέρες μετά την ανακοίνωση του ΠΟΥ για ένα νέο άγνωστο νόσημα στην Κίνα. Επίσης εφάρμοσε άμεσα μέτρα τύπου καραντίνας σε όσους εμφάνισαν συμπτώματα και χρησιμοποίησε ψηφιακά μέσα για την ιχνηλάτηση επαφών.

Η εφαρμογή των μέτρων στην Ταϊβάν αντιμετώπισαν το πρόβλημα εν τη γενέσει και περιόρισαν σημαντικά τα εισαγόμενα κρούσματα καθώς και την περαιτέρω τοπική διασπορά από την πρώιμη ακόμα φάση της επιδημίας. Στην Ευρώπη αντίθετα λόγω απουσίας εμπειρίας με την επιδημία SARS-CoV-1 το 2003, υπήρξε καθυστέρηση στην εκτίμηση της σοβαρότητας της κατάστασης καθώς και στη λήψη των αναγκαίων μέτρων.

Αναφορικά με την πιθανότητα να έχουμε εκ νέου εφαρμογή μέτρων τύπου καραντίνας (lockdown) αναφέρθηκε ότι δεν είναι πολύ πιθανό γιατί ακόμα και αν παρατηρηθεί αύξηση κρουσμάτων λόγω της σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων στην Ελλάδα, θα γίνει αξιολόγηση της κατάστασης και θα εφαρμοστούν περιοριστικά μέτρα σε τοπικό επίπεδο αμέσως μόλις εντοπιστεί διασπορά σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή.

Συμπερασματικά η Ελλάδα και η Ταϊβάν αποτελούν ένα επιτυχημένο παράδειγμα αντιμετώπισης του COVID-19 για την Ευρώπη και την Ασία. Η προηγούμενη εμπειρία της Ταϊβάν με την επιδημία SARS το 2003 αποτέλεσε μια από τις βασικές αιτίες για την άμεση εφαρμογή περιοριστικών μέτρων. Αντίστοιχα η Ελλάδα επέδειξε γρήγορα αντανακλαστικά που σε συνδυασμό με την αρμονική συνεργασία των πολιτών αποβεί καθοριστική για την επιτυχή έκβαση της κατάστασης.