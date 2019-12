Ακολουθεί ένα από τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και στο οποίο φαίνεται η προσαγωγή μίας κοπέλας από την περιοχή των Εξαρχείων.

This girl was just screaming at the cops. No riots were happening. This is the brutal way they have arrested her in Exarcheia Square some minutes ago. pic.twitter.com/2wdxYasuAt