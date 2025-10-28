28η Οκτωβρίου: Στις 11:00 η μαθητική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Enikos Newsroom

κοινωνία

Παρέλαση 25η Μαρτίου

Με σύμμαχο τον καλό καιρό πλήθος κόσμου αναμένεται να βρεθεί σήμερα στο κέντρο της Αθήνας αλλά και τον Πειραιά, προκειμένου να παρακολουθήσει τις μαθητικές παρελάσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Στις 11:00 θα πραγματοποιηθεί η παρέλαση αντιπροσωπευτικών τμημάτων μαθητών και μαθητριών των σχολείων της Αθήνας, προσκόπων, οδηγών και Ατόμων με Αναπηρία, έμπροσθεν του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη παρουσία της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη.

Λόγω των μαθητικών παρελάσεων, η Τροχαία ανακοίνωσε ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Στον Δήμο Αθηναίων από τις 09:00 το πρωί και μέχρι το πέρας της παρέλασης η κυκλοφορία των οχημάτων, θα διακοπεί ως εξής:

  • Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου.
  • Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Παράλληλα, από τις 06:00 και μέχρι το πέρας της δοξολογίας στον Καθεδρικό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διακοπεί στην οδό Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Στον Δήμο Πειραιά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από τις 09:00 το πρωί μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι στους εξής δρόμους:

  • 34ου Πεζικού Συντάγματος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση και Ελ. Βενιζέλου.
  • Ηρώων Πολυτεχνείου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου και 2ας Μεραρχίας.
  • Βασ. Γεωργίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Εθν. Αντιστάσεως και Γρ. Λαμπράκη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το άγνωστο έπος των γιατρών και νοσηλευτών του ’40: Πώς σώθηκαν χιλιάδες ζωές στα ορεινά χειρουργεία

Πώς να βάλετε το άρωμα σας ώστε να διαρκεί όλη τη μέρα, σύμφωνα με ειδικούς

Το υψηλό κόστος ζωής «ροκανίζει» τις καταθέσεις των Ελλήνων – Που αντιμετωπίζουν την μεγαλύτερη ακρίβεια οι καταναλωτές

ΟΠΕΚΕΠΕ: Παράταση διαδικασίας υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης για τη χορήγηση ενισχύσεων De minimis

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με δύο κουτάβια σε 15 δευτερόλεπτα

Οι νέες λειτουργίες AI του Google Earth διευκολύνουν την υποβολή ερωτήσεων
περισσότερα
07:53 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

«Έπεσαν» οι κανονιοβολισμοί από τον Λυκαβηττό για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου – Δείτε βίντεο

Με τους καθιερωμένους 21 κανονιοβολισμούς από τον λόφο του Λυκαβηττού σηματοδοτήθηκε στην Αθήν...
07:37 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

28η Οκτωβρίου – Θεσσαλονίκη: Drones, anti-drones και όπλα τεχνητής νοημοσύνης «κλέβουν» την παράσταση στη στρατιωτική παρέλαση

Η φετινή στρατιωτική παρέλαση για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στη Θεσσαλ...
05:45 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Σαν σήμερα 28 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Διεθνής Ημ...
05:05 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

28η Οκτωβρίου: Ελεύθερη είσοδος σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους

Τη δυνατότητα να επισκεφθούν δωρεάν μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους έχουν οι πολίτε...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς