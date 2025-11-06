Ζαχαριάδης στον Realfm 97,8 για ΕΛΤΑ: Κάθε φορά που κυβερνά η ΝΔ ρίχνει και ένα απροειδοποίητο «μαύρο»

Για το κλείσιμο καταστημάτων των ΕΛΤΑ και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από την συχνότητα του Realfm 97,8.

Αναφορικά με τα ΕΛΤΑ ο Κώστας Ζαχαριάδης τόνισε ότι «νομίζω ότι μπορεί και πρέπει να γίνει μία συζήτηση και με τεχνοκρατικό βάθος που να απαντάει και στα ζητήματα της κοινωνικής βιωσιμότητας, δηλαδή απομακρυσμένες, δυσπρόσιτες περιοχές, ορεινότητα, νησιωτικότητα κτλ. Και βεβαίως στο ζήτημα της οικονομικής βιωσιμότητας».

«Κοιτάξτε όμως τι έχει γίνει εδώ από τα πρώτα 46 που έκλεισαν μία πρόχειρη έρευνα που κάναμε πολλά από αυτά ήταν κερδοφόρα καταστήματα. Άρα λοιπόν εδώ διεξάγεται μία παράλληλη συζήτηση για το εάν και κατά πόσον η κυβέρνηση κλείνει, δίνει τη δυνατότητα ή εντολή εν πάση περιπτώσει (…) να κλείσουν καταστήματα των ΕΛΤΑ για να παραχωρηθεί απευθείας χώρος στους υπαρκτούς ανταγωνιστές. Γιατί ποιος άλλος σοβαρός λόγος μπορεί να υπάρχει όταν πηγαίνει προς κλείσιμο ένα κερδοφόρο κατάστημα», σημείωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

«Κάθε φορά που κυβερνά αυτή η παράταξη, η ΝΔ, ρίχνει και ένα απροειδοποίητο ‘μαύρο’. ‘Μαύρο’ τώρα στα ΕΛΤΑ χωρίς καμία διαβούλευση», είπε ο Κώστας Ζαχαριάδης.

Και συνέχισε: «Τώρα ‘μαύρο’ στα ΕΛΤΑ. Την προηγούμενη φορά ‘μαύρο’ στην ΕΡΤ. Την προ-προηγούμενη ‘μαύρο’ στην οικονομία. Πάμε λοιπόν να γίνει μία συζήτηση, τι μπορεί να γίνει, πώς μπορεί να γίνει, πώς μπορούν όλοι να συμβάλλουν. Αν δεν ξεκαθαριστεί μία συγκεκριμένη στρατηγική για την περιφερειακή αποκέντρωση πώς θα το κάνουμε αυτό το πράγμα;».

«Φαντάζεστε 204 καταστήματα να τα έκλεινε οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση, τι θα γινόταν; Θα ήταν τώρα… θα χοροπήδαγαν τώρα πάνω στα μικρόφωνα και στα πάνελ οι βουλευτές της ΝΔ», σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

«Θα πρέπει να μας απαντήσουν γιατί πρέπει να κάνουμε και έναν απολογισμό σιγά σιγά. Το 2020 ο κ. Πιερρακάκης έφερε τροπολογία για τον εκσυγχρονισμό των ΕΛΤΑ. Έβαλε 250 εκατομμύρια. Τι έγιναν αυτά τα 250 εκατομμύρια; Ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής του εκσυγχρονισμού των ταχυδρομείων; Που πήγαν αυτοί οι μπλε φάκελοι της αξιολόγησης του κ. Σκέρτσου με excel και τα bullets που ανά εξάμηνο θα μας έλεγε ο Πρωθυπουργός ποιος τα πάει καλά και ποιος δεν τα πάει καλά; Το αποτέλεσμα το ότι δόθηκαν 250 εκατομμύρια ευρώ είναι μετά από 5 χρόνια να κλείσουν 204 καταστήματα, τα περισσότερα από αυτά στην περιφέρεια;», αναρωτήθηκε ο Κώστας Ζαχαριάδης.

Για την μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ ο ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι «κατά τη γνώμη μας η ΑΑΔΕ δεν έχει τη τεχνογνωσία να κάνει αυτή τη δουλειά. Ο ρόλος της ΑΑΔΕ είναι άλλος και δεν θα μπορέσει να πετύχει γι’ αυτό χρειάζεται φεύγοντας αυτή η κυβέρνηση να μπει μία σοβαρή στρατηγική ενός υγιούς οργανισμού που θα ασχολείται με διαφάνεια με αυτό το αντικείμενο. Δηλαδή ένας ΟΠΕΚΕΠΕ ο οποίος δεν θα είναι των ‘γαλάζιων’ σκανδάλων, των τοποθετήσεων, των διευθετήσεων, των ΚΥΔ, των ‘φραπέδων’, των ‘χασάπηδων’, των ‘jaguar’, των ‘ferrari’, των διαφόρων που έκαναν τις γιγαντιαίες αποταμιεύσεις αλλά θα έχει αυτή τη τεχνοκρατική γνώση και αποστολή».

«Όταν μεταπήδησε η ΑΑΔΕ από Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων σε Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων καμία από όλες αυτές τις αρμοδιότητες που της περνάνε τώρα δεν είχαν περιγραφεί στον τρόπο συγκρότησης και ανάπτυξης αυτής της Ανεξάρτητης Αρχής και με αυτή την έννοια δεν νομίζω ότι έχει τη γνώση και τη δυνατότητα», είπε ο Κώστας Ζαχαριάδης.

«Βλέπω και από την κατάσταση η οποία επικρατεί στην Ευρώπη ότι έχει εκλείψει παντελώς η εμπιστοσύνη σε αυτή τη κυβέρνηση και το πρόβλημα της παθογένειας και της διαφθοράς της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη δεν μπορεί να μεταφερθεί σε πρόβλημα παθογένειας και διαφθοράς της χώρας. Αυτό είναι κάτι το οποίο σαν πολιτικό σύστημα αφού αλλάξει αυτή η κυβέρνηση θα πρέπει να το βγάλουμε από πάνω μας με κάποιο τρόπο», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

Παράλληλα μίλησε και για τις εξελίξεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς. «Ο χώρος ο δικός μας βρίσκεται σε μία κατάσταση μετάβασης η οποία είναι και ρευστή και δυναμική και ο ΣΥΡΙΖΑ εγκαίρως και πριν πάρει τις αποφάσεις του ο Αλέξης Τσίπρας είχε πει ο Σωκράτης Φάμελλος και σωστά, ότι διεκδικούμε όχι μία μοναχική πορεία μέχρι τις εκλογές αλλά ενότητα, ανασύνθεση, υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών και γιατί όχι μία κοινή κάθοδο με άλλες δυνάμεις και μάλιστα τον Γενάρη του ’24 είχε μιλήσει για την ανάγκη συμπόρευσης με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά. Σε αυτό το δυναμικά μεταβαλλόμενο τοπίο δεν είναι αυτονόητο ότι θέλουμε να έχουμε έναν ανοιχτό διάλογο και με τον Αλέξη Τσίπρα με τον οποίο ήμασταν στο ίδιο κόμμα, εγώ είμαι μαζί του στο ίδιο κόμμα 22 χρόνια και είμαστε εν πάση περιπτώσει και σήμερα στον ίδιο ευρύτερο πολιτικό χώρο;», κατέληξε ο Κώστας Ζαχαριάδης.