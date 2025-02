Υπουργείο Εξωτερικών: Εξέφρασε συμπαράστασή στις οικογένειες θυμάτων της επίθεσης στο Örebro της Σουηδίας

Το υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για τη συγκλονιστική επίθεση που σημειώθηκε σήμερα σε σχολείο στο Örebro της Σουηδίας, με τα λόγια συμπαράστασης να στρέφονται στα θύματα και τις οικογένειές τους.

Σε ανάρτηση που έγινε στον λογαριασμό του ΥΠΕΞ στην πλατφόρμα Χ, τονίστηκε η αλληλεγγύη προς τον σουηδικό λαό, ενώ οι δηλώσεις υπογράμμισαν την έντονη θλίψη για το τραγικό συμβάν.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτηση αναφέρεται: «Συγκλονισμένοι και αποτροπιασμένοι από τη σημερινή επίθεση σε σχολείο στο Örebro. Οι σκέψεις μας είναι στα θύματα και τις οικογένειές τους. Στεκόμαστε δίπλα στον λαό της Σουηδίας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Shocked and appalled by today’s attack at a school in Örebro.

Our thoughts go out to the victims and their families. We stand with the people of Sweden during this difficult time. pic.twitter.com/L3sWLf8oig

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) February 4, 2025