Βουλή: Συγκροτήθηκε η εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Ποιοι βουλευτές θα μετέχoυν

Enikos Newsroom

πολιτική

Βουλή

Αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Βουλής η απόφαση του Προέδρου της Βουλής για τη συγκρότηση της εξεταστικής επιτροπής «για τη διερεύνηση όλων των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), με γνώμονα την ανάδειξη τυχόν ευθυνών και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων, ώστε να αποτελεί έναν αξιόπιστο, αποτελεσματικό και δίκαιο μηχανισμό για όλους τους παραγωγούς της χώρας».

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ζευγάρι από τη Θεσσαλία στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για μαζική απάτη με αγροτικές επιδοτήσεις και «μαϊμού» ζώα

Από την Κ.Ο. «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» θα μετέχουν οι βουλευτές:

1. Ακτύπης Διονύσιος

2. Αυγερινοπούλου Διονυσία-Θεοδώρα

3. Βλαχάκος Νικόλαος

4. Βρεττάκος Γεώργιος

5. Γκολιδάκης Διαμαντής

6. Δεληκάρη Αγγελική

7. Ιατρίδη Τσαμπίκα (Μίκα)

8. Καππάτος Παναγής

9. Κουλκουδίνας Σπυρίδων

10. Λαζαρίδης Μακάριος

11. Λιάκος Ευάγγελος

12. Λιβανός Μιχαήλ

13. Λυτρίβη Ιωάννα

14. Μάνη-Παπαδημητρίου ‘Αννα

15. Νικολακόπουλος Ανδρέας

16. Συρεγγέλα Μαρία

17. Φόρτωμας Φίλιππος

Από την Κ.Ο. «ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ»:

18. Αποστολάκη Ελένη – Μαρία (Μιλένα)

19. Λιακούλη Ευαγγελία

20. Μουλκιώτης Γεώργιος

21. Πουλάς Ανδρέας

Από την Κ.Ο. «ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ»:

22. Κόκκαλης Βασίλειος

23. Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

24. Μπάρκας Κωνσταντίνος

Από την Κ.Ο. «ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΛΑΔΑΣ»:

25. Καραθανασόπουλος Νικόλαος

26. Μανωλάκου Διαμάντω

Από την Κ.Ο. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ»:

27. Μπούμπας Κωνσταντίνος

Από την Κ.Ο. «ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ»:

28. Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Από την Κ.Ο. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ “ΝΙΚΗ”»:

29. Βρεττός Νικόλαος

Από την Κ.Ο. «ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ»:

30. Καζαμίας Αλέξανδρος

Από τους Ανεξάρτητους Βουλευτές:

31. Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος

Οι βουλευτές ορίστηκαν με βάση τις επιστολές που είχαν αποσταλεί από τις Κοινοβουλευτικές Ομάδες, στις οποίες ανήκουν. Ο ανεξάρτητος βουλευτής που θα μετέχει στην εξεταστική επιτροπή αναδείχθηκε με κλήρωση, μεταξύ των ανεξάρτητων βουλευτών που είχαν εκδηλώσει επιθυμία να μετάσχουν.

Oι εξεταστικές επιτρoπές έχoυν όλες τις αρμoδιότητες των ανακριτικών αρχών, καθώς και τoυ εισαγγελέα πλημμελειoδικών, και ενεργoύν κάθε αναγκαία, κατά την κρίση τoυς, έρευνα για την επίτευξη τoυ σκoπoύ για τoν oπoίo συστάθηκαν. Επιπροσθέτως, έχουν δικαίωμα να ζητούν πρoφoρικές ή γραπτές πληρoφoρίες από δημόσιες αρχές, διoικήσεις νoμικών πρoσώπων δημόσιoυ και ιδιωτικoύ δικαίoυ, καθώς και από τoυς πoλίτες, να καλούν και να εξετάζουν μάρτυρες, να ενεργούν αυτoψία ή να διατάσσουν πραγματoγνωμoσύνη.

Η προθεσμία για την ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής και την υποβολή του πορίσματός της ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από τη συγκρότησή της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Nέα School Kits από την InterMed για μια πιο υγιή και χαρούμενη σχολική χρονιά

Επικίνδυνος μύκητας εξαπλώνεται σε νοσοκομεία της Ευρώπης-Αύξηση κρουσμάτων στην Ελλάδα

ΥΠΕΣ ΗΠΑ σε Μητσοτάκη: Μπορούμε να επεκτείνουμε τις σχέσεις μας στον ενεργειακό τομέα – Τι είπε για το LNG

Δάνεια ύψους 93 δισ. ευρώ διαχειρίζονται οι servicers – Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις ρυθμίσεις

Πώς να ενημερώσετε το λογισμικό του smartwatch σας

Αστρονόμοι ανακάλυψαν επαναλαμβανόμενη έκρηξη ακτίνων γάμμα – «Δεν μοιάζει με καμία άλλη που έχουμε παρατηρήσει»
περισσότερα
16:48 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Δένδιας: Οι Ένοπλες Δυνάμεις διαχρονικά στέκονται στο πλευρό της κοινωνίας

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας διαχρονικά, πέραν κομμάτων, κυβερνήσεων και υπουργών, στέ...
16:31 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Μαρινάκης: Έχουμε μειώσει δραστικά τους υπέρογκους φόρους που πλήρωνε ένας ελεύθερος επαγγελματίας

Σε οικονομικά θέματα, και συγκεκριμένα στη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών και στο ενδε...
16:03 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Φάμελλος στη ΔΕΘ για Τσίπρα: Αδιανόητη οποιαδήποτε συζήτηση περί κατακερματισμού ή ανεξαρτητοποίησης

Ο Σωκράτης Φάμελλος, κατά τη συνέντευξη Τύπου, που έδωσε στο πλαίσιο της ΔΕΘ, εξαπέλυσε πυρά κ...
15:48 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Κουτσούμπας από ΔΕΘ: Αναγκαιότητα η ύπαρξη μητροπολιτικού πάρκου για τον λαό της Θεσσαλονίκης

Την αναγκαιότητα ύπαρξης Μητροπολιτικού Πάρκου στο εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο της Διεθνού...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος