Βουλή – Πηγές ΠΑΣΟΚ: Προσχηματική η επιστολή Μυλωνάκη

«Στη σημερινή συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε αίτημα προς τον πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής, προκειμένου να προσκομιστεί άμεσα το Υπηρεσιακό Ενημερωτικό Σημείωμα που παραδέχτηκε ότι έλαβε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γ. Μυλωνάκης σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας την άμεση κλήτευση του κ. Μυλωνάκη, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τον ρόλο του στην υπόθεση. Η απόρριψη του αιτήματος από την κυβερνητική πλειοψηφία, αποδεικνύει ότι η επιστολή που έστειλε χθες με βάση την οποία “αυτονόητα και ανεπιφύλακτα” τίθεται στην διάθεση της Επιτροπής είναι προσχηματική» αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Και προσθέτουν: «Την ίδια ώρα, το δελτίο Τύπου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ) ξεκαθαρίζει κατηγορηματικά ότι οι Περιφέρειες δεν έχουν καμία εμπλοκή στη διαδικασία χορήγησης άμεσων ενισχύσεων, καταρρίπτοντας τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης ότι οι Περιφέρειες διαδραμάτιζαν καθοριστικό ρόλο στην κατανομή των επιδοτήσεων. Η διαδικασία αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε μέσω των πιστοποιημένων ΚΥΔ είτε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όπως τονίζει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση. Η αναφορά στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων είναι αποπροσανατολιστική, καθώς πρόκειται για εργαλείο υγειονομικού χαρακτήρα του ΥΠΑΑΤ, εντελώς άσχετο με τις ενισχύσεις».