Σκρέκας στον Realfm 97,8: Στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ φάνηκε ότι η αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης δεν ήταν αυτή που έπρεπε

Για την Εξεταστική Επιτροπή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις δημοσκοπήσεις, την ακρίβεια και τα μέτρα της κυβέρνησης μίλησε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Κώστας Σκρέκας στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από την συχνότητα του Realfm 97,8.

Για τις δημοσκοπήσεις και τις επιδόσεις της ΝΔ ο Κώστας Σκρέκας ανέφερε ότι «η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί. Δεν έχουμε φτάσει ακόμη στον στόχο μας. Η καθημερινότητα είναι σκληρή για πολλούς συμπολίτες μας. Χρειάζεται πολύ δουλειά κι αυτό κάνει η κυβέρνηση».

Αναφορικά με ευρήματα των δημοσκοπήσεων για την έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών στα θέματα διαφάνειας ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ σημείωσε ότι «προφανώς περιπτώσεις όπως του ΟΠΕΚΕΠΕ νομίζω ότι δίνουν λαβή και αφορμή για τους πολίτες να προβληματιστούν και να αξιολογήσουν με έναν διαφορετικό τρόπο την αξιοπιστία της κυβερνήσεως».

Και πρόσθεσε: «Από την άλλη πρέπει να δούμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας περιμένει από την κυβέρνηση της ΝΔ να δώσει λύσεις. Δηλαδή το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μία περίπτωση όπου φάνηκε ότι η αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης δεν ήταν αυτή που έπρεπε. Από την άλλη, όμως, από αυτή την κυβέρνηση περιμένει ο κόσμος να υπάρξει κάθαρση και να δει αυτοί οι οποίοι έχουν λάβει παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις, για παράδειγμα, να πληρώσουν το τίμημα της παραβατικότητάς τους, δηλαδή να επιστρέψουν τα χρήματα και να τιμωρηθούν, σύμφωνα με το Δίκαιο».

«Από εκεί και πέρα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή, (…) κακώς πιστεύω, η κυβέρνηση της ΝΔ και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είναι ένα αντικείμενο στοχοποίησης από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης που σε πολλές περιπτώσεις θα έλεγα ότι αυτή η στοχοποίηση είναι άδικη», ανέφερε ο Κώστας Σκρέκας.

Για την Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την κριτική που δέχεται η ΝΔ για τον κατάλογο των μαρτύρων ο Κώστας Σκρέκας είπε ότι «οι βουλευτές της Εξεταστικής Επιτροπής θα πρέπει να καταλάβουν τι σημαίνει ΟΠΕΚΕΠΕ πολλοί από αυτούς, πώς πλήρωνε, ποιες ήταν οι παθογένειες, ποια ήταν τα προβλήματα και στην συνέχεια να προχωρήσουν και σε άλλους μάρτυρες, οι οποίοι εμπλέκονται με αυτή την τεράστια παθογένεια, την οποία καλώς ή κακώς δεν μπορέσαμε μέχρι τώρα να την επιλύσουμε ούτε εμείς. Την κληρονομήσαμε, δεν την επιλύσαμε και τώρα έχει η ώρα να υπάρξει η κάθαρση και να λυθεί μια και για πάντα».

Για την ακρίβεια και την πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης για τη μείωση στις τιμές 1.000 προϊόντων ο Κώστας Σκρέκας τόνισε ότι «νομίζω ότι είναι σε πολύ σωστό δρόμο. Από εκεί και πέρα δεν σταματάμε μόνο εκεί. Επιβάλλονται πρόστιμα και έλεγχοι. Και βεβαίως ο βασικός τρόπος να βοηθήσεις την ελληνική οικογένεια είναι να αυξήσεις το εισόδημά της».

«Κάτι αλλάζει. Θέλει χρόνο. Δεν πρέπει να τα μηδενίζουμε και να τα μαυρίζουμε όλα. Είναι δύσκολα τα πράγματα για ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, πρέπει να το παραδεχτούμε γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις. Αλλά πρέπει να πούμε ότι εδώ επιτέλους έχει σταθεροποιηθεί το πολιτικό σύστημα, αν κοιτάξουμε την γειτονιά μας Γερμανία, Γαλλία. Έχουμε μία οικονομία που αποδίδει δύο φορές περισσότερο από την μέση ευρωπαϊκή οικονομία», κατέληξε ο Κώστας Σκρέκας.

Ακούστε το ηχητικό:

