Καβγάς Κωνσταντοπούλου – Γεροβασίλη στη Βουλή – «Είστε δεκανίκι, να παραιτηθείτε» – «Παραιτήσεις έχετε κάνει εσείς από κόμματα»

Κόντρα ξέσπασε στη Βουλή ανάμεσα στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου και την αντιπρόεδρο της Βουλής Όλγα Γεροβασίλη. Όλα ξεκίνησαν όταν, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας για την άρση ασυλίας βουλευτών, η κ. Κωνσταντοπούλου ζήτησε να πάρει τον λόγο.

«Δεν έχετε τον λόγο, έχει τον λόγο ο κ. Κοτίδης γιατί τον έχω ανακοινώσει. Αμέσως μετά» είπε η κ. Γεροβασίλη.

«Ζήτησα τον λόγο, είναι η δεύτερη φορά που μου το κάνετε», φώναζε η κ. Κωνσταντοπούλου, της οποίας η άρση ασυλίας εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία.

«Καμία άλλη φορά δεν το έχω κάνει. Επίσης έχει ανακοινωθεί ο κ. Κοτίδης. Θα ολοκληρώσει και μετά θα πάρετε τον λόγο» απάντησε η κ. Γεροβασίλη.

«Με ειδοποίησαν οι υπηρεσίες κ. Γεροβασίλη για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων» είπε η κ. Κωνσταντοπούλου.

«Για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, δεν υπάρχει διαδικασία για σχολιασμό των ανακοινώσεων αυτών» της απάντησε η αντιπρόεδρος της Βουλής και προεδρεύουσα της συνεδρίασης.

«Δεν ντρέπεστε λίγο κ. Γεροβασίλη για αυτά που κάνετε; Δεν ντρέπεστε να είστε σε συμπαιγνία με την κ. Μπακογιάννη από την προηγούμενη εβδομάδα;» ανταπάντησε η κ. Κωνσταντοπούλου και αναφέρθηκε στο περιστατικό που σημειώθηκε πριν από μία εβδομάδα στη Διάσκεψη των προέδρων, όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σήκωσε το κινητό της προκειμένου να φωτογραφήσει την Ντόρα Μπακογιάννη, με την κίνηση αυτή να προκαλεί την αντίδραση της Όλγας Γεροβασίλη.

«Αντιλαμβάνεστε ότι δεν πρόκειται να σας απαντήσω, διότι η θέση μου δεν το επιτρέπει» της είπε κ. Γεροβασίλη, με την κ. Κωνσταντοπούλου να συνεχίζει να φωνάζει.

« Να παραιτηθείτε γιατί είστε ήδη σε άλλο κόμμα, από αυτό για το οποίο προεδρεύετε» ανέφερε η κ. Κωνσταντοπούλου, με την κ. Γεροβασίλη να της λέει: «Παραιτήσεις έχετε κάνει εσείς από κόμματα».

«Όχι κάνετε λάθος και τα σχόλιά σας είναι ανεπίτρεπτα» παρενέβη ξανά η κ. Κωνσταντοπούλου.

«Ξέρετε ότι δεν μπορώ να σχολιάσω αρμοδίως από εδώ» κατέληξε η αντιπρόεδρος της Βουλής, με την κ. Κωνσταντοπούλου να χαρακτηρίζει την κ. Γεροβασίλη “δεκανίκι”.

Η κόντρα Κωνσταντοπούλου – Γεροβασίλη συνεχίστηκε αμέσως μετά την ομιλία του βουλευτή.

«Από την προηγούμενη εβδομάδα έχει γίνει σαφές ότι υπάρχει μία ανίερη συμπαιγνία προσώπων που ενοχλούνται από την Πλεύση Ελευθερίας. Υπάρχει ένα σύστημα που ενοχλείται από την Πλεύση Ελευθερίας», είπε η κ. Κωνσταντοπούλου. «Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση για το γεγονός ότι στη Διάσκεψη των Προέδρων που έγινε την περασμένη Πέμπτη, δρομολογήθηκε ο περιορισμός του λόγου της αντιπολίτευσης και σε αυτή την ανίερη συμμαχία, είδαμε μία πολύ ενδιαφέρουσα σύμπραξη της κ. Γεροβασίλη με την κ. Μπακογιάννη που έχει πει ότι για εκείνη η Βουλή είναι ένα μαγαζάκι στο οποίο βρίσκεται πολύ καιρό και δεν μπορούν να της ταράζουν τους κύκλους» συμπλήρωσε.

«Εγώ ζήτησα άρση ασυλίας μου όπως έχω ζητήσει σε όλες τις περιπτώσεις. Χαίρομαι πολύ που αλλάξατε τη στάση σας σε σχέση με την Επιτροπή» είπε για τη ΝΔ. «Θεωρώ όμως αποκαλυπτικό αυτό που έγινε . Ποιος έδωσε τη γραμμή για την ψήφο της ΚΟ της ΝΔ; Ο . Άδωνις Γεωργιάδης με δημόσια τοποθέτησή του. Ο Δένδιας που λέει το μετριοπαθές και ανθρώπινο στοχοποιείται και απομονώνεται και ο έξαλλος ακροδεξιός, ο θαυμαστής του Γκέμπελς, και μιμητής του, είναι αυτός που προάγεται και δίνει τη γραμμή».

Αφού ολοκλήρωσε η κ. Κωνσταντοπούλου, η κ. Γεροβασίλη είπε ότι δεν παραβιάστηκε ο κανονισμός, σημειώνοντας πως είχε υπάρξει αλλαγή στη σειρά των ομιλητών πριν από εκείνη, εξαιτίας επείγοντος περιστατικού σε βουλευτή. «Δεν σας αφαίρεσα τον λόγο, σας καθυστέρησα για επτά λεπτά, όπως είχα δικαίωμα από τον κανονισμό, με δεδομένο ότι είχα προαναγγείλει την αλλαγή αυτής της σειράς. Δεν σας αφαιρέθηκε λοιπόν ο λόγος» είπε η αντιπρόεδρος της Βουλής.

«Συνήθως είστε βιαστική διότι στη Διάσκεψη προέδρων βεβαίως και ενοχλήθηκα όταν σηκώσατε το κινητό για να βγάλετε φωτογραφίες. Δεύτερον σας θυμίζω αυτό που δεν είπατε: Ότι αν μίλησε ένας, δηλαδή εγώ, προκειμένου να μην συμπεριληφθεί στη συγκεκριμένη αλλαγή του κανονισμού το άρθρο που εκτίμησα ότι σας φωτογραφίζει, και το διατύπωσα ενώπιόν σας στη διάσκεψη των προέδρων, λέγοντας ότι αυτό το άρθρο παρέλκει και δεν χρειάζεται να συμπεριληφθεί στον κανονισμό – πήρα σαφή θέση δηλαδή .Αυτό ξεχάσατε να το πείτε. Τα υπόλοιπα περί χαρακτηρισμών κλπ, προφανώς η θέση στην οποία βρίσκομαι δεν μου επιτρέπει να απαντήσω», πρόσθεσε η κ. Γεροβασίλη.

Απαντώντας στην Όλγα Γεροβασίλη η κα Κωνσταντοπούλου την κατηγόρησε ότι ενοχλήθηκε με όσα έγιναν στη Διάσκεψη γιατί στηρίζει το «σύστημα».

Ακολούθησε ο εξής διάλογος:

Κωνσταντοπούλου: Η αλήθεια είναι άλλη. Εγώ θα δώσω στη δημοσιότητα, αρκεί να έχουν καθαρογραφεί τα πρακτικά γιατί συνήθως αργεί η διαδικασία της διάσκεψης.

Γεροβασίλη: Εγώ δεν μίλησα για τα υβρεολόγια που χρησιμοποιήσατε εναντίον μου και τις απαντήσεις εκείνης της στιγμής. Μιλάω για την ουσία. Εγώ δεν χρησιμοποιώ υβρεολόγιο ούτε εδώ ούτε αλλού.

Κωνσταντοπούλου: Γιατί με διακόπτετε;

Γεροβασίλη: Καλά το κάνετε κι εσείς συνεχώς, δεν υπάρχει θέμα σε αυτό.

Κωνσταντοπούλου: Όχι υπάρχει θέμα γιατί προεδρεύετε. Αν θέλετε να απαντήσετε ως βουλευτής, να κατεβείτε κάτω. Εγώ ως Πρόεδρος Βουλής σεβάστηκα τον Κανονισμό και στοχοποιήθηκα επειδή τον σεβάστηκα. Και στοχοποιήθηκα επειδή σεβάστηκα το Σύνταγμα και το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος που κάποιοι ποδοπατήσατε και τώρα μας λέτε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Δεν θα συμπεριφερθώ σαν να μην έχει καταγραφεί η ιστορία με συγκεκριμένα γεγονότα.

«Η κα Μπακογιάννη είναι το πρόσωπο που το αυτοκίνητο της έχει σκοτώσει άνθρωπο μπροστά στη Βουλή και το κάλυψαν κρύβοντας τις κάμερες. Ήμουν εκτός Βουλής τότε και εσείς ήσασταν εδώ, αντιπολίτευση και δεν κάνατε τίποτα. Εγώ εκτός Βουλής είχα στείλει επιστολή στον πρόεδρο της βουλής κ. Τασούλα, ότι δεν μπορεί να έχει γίνει τροχαίο μπροστά στη Βουλή με βουλευτικό αυτοκίνητο και ακόμα να μην γνωρίζουμε τι έχει συμβεί, όταν για την τελευταία απόπειρα κλοπής σε ψιλικατζίδικο βλέπει το πανελλήνιο τις κάμερες.

Εδώ υπήρξε θάνατος, του Ιάσονα Λαλαούνη, και δεν άνοιξε ρουθούνι. Η κ. Μπακογιάννη επί 48 ώρες κρυβόταν κι έκανε την πάπια στα social media και δεν αποκάλυπτε ότι ήταν το δικό της αυτοκίνητο. Η Μπακογιάννη ήταν που ως υπουργός Εξωτερικών άφησε τον διευθυντή της να αφήσει να φύγουν οι υπόλογοι και υπαίτιοι τη Siemens, Καραβέλας και ο κολλητός της, Χριστοφοράκος.

Και η κ. Μπακογιάννη στη Διάσκεψη μου επιτέθηκε με προσωπικές και σεξιστικές εκφράσεις. Την έκφραση «υστερική» για την οποία δεν αντιδράσατε, την έκφραση «το προσωπικό πρόβλημα της κ. Κωνσταντοπούλου» για την οποία ούτε αντιδράσατε ούτε θιγήκατε και στη συνέχεια γύρισε ολόκληρη την καρέκλα της με πλάτη προς τον πρόεδρο και κοιτούσε εμένα προκλητικά. Και εσείς θελήσατε να την βοηθήσατε σε αυτό που έκανε διότι εγώ βεβαίως και περιέγραψα τι έκανε. Στη Διάσκεψη δεν υπάρχουν κάμερες. Υπάρχει όμως ηχητικό και το αποτύπωσα και σας ενόχλησε. Σας ενόχλησε γιατί στηρίζετε αυτό το σύστημα. Εγώ είμαι απέναντι σε αυτό το σύστημα, δεν θα το στήριζα ποτέ.

Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Κάποιοι είναι κάπως βολεμένοι, πώς να το κάνουμε; Κάποιοι δεν θέλουν και πολύ να ταρακουνηθεί το σύστημα γιατί μπορεί και να πέσει. Εμείς θέλουμε να πέσει αυτό το σάπιο σύστημα. Το θεωρούμε υποχρέωση να είμαστε παράγοντας που θα τους ρίξει, όπως παράγοντας καθοριστικός που θα τους ρίξει είναι ο ελληνικός λαός που δεν ανέχεται άλλο αυτή τη φασιστική διακυβέρνηση», κατέληξε η κ. Κωνσταντοπούλου.