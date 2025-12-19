Βουλή: «Γαλάζιος» καβγάς Δαβάκη – Καιρίδη για την απουσία Δένδια από Επιτροπή

Ανέβηκαν οι τόνοι στην Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής ανάμεσα στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, Δημήτρη Καιρίδη και τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη για την απουσία του Νίκου Δένδια.

Συγκεκριμένα, πριν ξεκινήσει το τηλεοπτικό κύκλωμα του καναλιού της Βουλής ο Δημήτρης Καιρίδης είδε τον Θανάση Δαβάκη να εμφανίζεται εκπροσωπώντας το υπουργείο με αποτέλεσμα να διαμαρτυρηθεί έντονα.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά ο κ. Καιρίδης φώναζε: «Πού είναι ο Δένδιας; Προσβάλει την Επιτροπή και τη Βουλή με την απουσία του». Ο κ. Δαβάκης δεν άφησε ασχολίαστη την έκρηξη Καιρίδη και του απάντησε: «Πώς κάνεις έτσι; Είσαι απαράδεκτος. Έχει ξανασυμβεί πολλές φορές αυτό. Είμαι υφυπουργός και είμαι εγώ εδώ».

Τότε ο Δημήτρης Καιρίδης συνέχισε να διαμαρτύρεται σε έντονο ύφος με τον κ. Δαβάκη να του λέει: «Σε ανακαλώ στην τάξη». Με την έναρξη της συνεδρίασης οι βουλευτές της ΝΔ, Άγγελος Συρίγος και Γιάννης Οικονόμου συντάχθηκαν με τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας.

Από την πλευρά τους οι βουλευτές της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν και εκείνοι με τη σειρά τους για την απουσία του Νίκου Δένδια. Τότε πήρε τον λόγο ο κ. Δαβάκης και είπε στον Δημήτρη Καιρίδη μπροστά στις κάμερες που κατέγραφαν: «Κύριε Πρόεδρε απευθύνομαι σε εσάς. Κύριε πρόεδρε όλο αυτό ξεκίνησε από την είσοδο σας στην επιτροπή με εμφανή τα σημάδια μίας προκατάληψης στη διαδικασία και με ύφος κεντρισμένο με ρωτήσατε “Που είναι ο υπουργός;”. Όπως ξέρετε ο υπουργός συνεπικουρείται από τον υφυπουργό».

Και συνέχισε: «Ο υφυπουργός αναπληρώνει και έχει γίνει κατ’ επανάληψη . Προς τι λοιπόν όλη αυτή η έκρηξη και η εναντίωση; Σαφώς το νομοσχέδιο έχει ένα πολιτικό αποτύπωμα. Λυπούμαι για την θρυαλλίδα που δημιουργήθηκε με τη στάση σας μπαίνοντας στη Βουλή σαν να μην το έχετε ξαναδεί. Λυπούμαι κ. πρόεδρε για τη συμπεριφορά σας. Είναι όλο το Υπουργείο Άμυνας εδώ».