Βουλή: «Γαλάζιος» καβγάς Δαβάκη – Καιρίδη για την απουσία Δένδια από Επιτροπή

Σύνοψη από το

  • Ανέβηκαν οι τόνοι στην Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής ανάμεσα στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, Δημήτρη Καιρίδη και τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη για την απουσία του Νίκου Δένδια.
  • Ο κ. Καιρίδης διαμαρτυρήθηκε έντονα, φωνάζοντας: «Πού είναι ο Δένδιας; Προσβάλει την Επιτροπή και τη Βουλή με την απουσία του».
  • Ο κ. Δαβάκης απάντησε «Είσαι απαράδεκτος» και «Σε ανακαλώ στην τάξη», με βουλευτές της ΝΔ και της αντιπολίτευσης να εκφράζουν επίσης διαμαρτυρίες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Θανάσης Δαβάκης Δημήτρης Καιρίδης

Ανέβηκαν οι τόνοι στην Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής ανάμεσα στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, Δημήτρη Καιρίδη και τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη για την απουσία του Νίκου Δένδια.

Συγκεκριμένα, πριν ξεκινήσει το τηλεοπτικό κύκλωμα του καναλιού της Βουλής ο Δημήτρης Καιρίδης είδε τον Θανάση Δαβάκη να εμφανίζεται εκπροσωπώντας το υπουργείο με αποτέλεσμα να διαμαρτυρηθεί έντονα.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά ο κ. Καιρίδης φώναζε: «Πού είναι ο Δένδιας; Προσβάλει την Επιτροπή και τη Βουλή με την απουσία του». Ο κ. Δαβάκης δεν άφησε ασχολίαστη την έκρηξη Καιρίδη και του απάντησε: «Πώς κάνεις έτσι; Είσαι απαράδεκτος. Έχει ξανασυμβεί πολλές φορές αυτό. Είμαι υφυπουργός και είμαι εγώ εδώ».

Τότε ο Δημήτρης Καιρίδης συνέχισε να διαμαρτύρεται σε έντονο ύφος με τον κ. Δαβάκη να του λέει: «Σε ανακαλώ στην τάξη». Με την έναρξη της συνεδρίασης οι βουλευτές της ΝΔ, Άγγελος Συρίγος και Γιάννης Οικονόμου συντάχθηκαν με τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας.

Από την πλευρά τους οι βουλευτές της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν και εκείνοι με τη σειρά τους για την απουσία του Νίκου Δένδια. Τότε πήρε τον λόγο ο κ. Δαβάκης και είπε στον Δημήτρη Καιρίδη μπροστά στις κάμερες που κατέγραφαν: «Κύριε Πρόεδρε απευθύνομαι σε εσάς. Κύριε πρόεδρε όλο αυτό ξεκίνησε από την είσοδο σας στην επιτροπή με εμφανή τα σημάδια μίας προκατάληψης στη διαδικασία και με ύφος κεντρισμένο με ρωτήσατε “Που είναι ο υπουργός;”. Όπως ξέρετε ο υπουργός συνεπικουρείται από τον υφυπουργό».

Και συνέχισε: «Ο υφυπουργός αναπληρώνει και έχει γίνει κατ’ επανάληψη . Προς τι λοιπόν όλη αυτή η έκρηξη και η εναντίωση; Σαφώς το νομοσχέδιο έχει ένα πολιτικό αποτύπωμα. Λυπούμαι για την θρυαλλίδα που δημιουργήθηκε με τη στάση σας μπαίνοντας στη Βουλή σαν να μην το έχετε ξαναδεί. Λυπούμαι κ. πρόεδρε για τη συμπεριφορά σας. Είναι όλο το Υπουργείο Άμυνας εδώ».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τάξη στις ιατρικές διαφημίσεις για την προστασία των πολιτών βάζει ο ΙΣΑ

Μακροζωία: Τι παίζει πιο σημαντικό ρόλο ακόμα και από την διατροφή και την άσκηση, σύμφωνα με μελέτη

Βουλή: Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

ΕΥΔΑΠ: Οδηγός για τις αλλαγές στα τιμολόγια του νερού – 17 ερωτήσεις και απαντήσεις

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
15:22 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Η απάντηση της κυβέρνησης στα αιτήματα των αγροτών: 16+4 υλοποιούνται ή βρίσκονται υπό επεξεργασία για να βρεθεί λύση – 7 δεν μπορούν να επιλυθούν

Τα 16 από τα 27 αιτήματα των αγροτών έχουν ικανοποιηθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά, τα 4 βρίσκο...
14:57 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Αυτιάς σε Επίτροπο Ενέργειας: «Ρίξτε τις τιμές του ρεύματος για να πέσει η ακρίβεια»

Την άμεση μείωση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος, ώστε να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια και να...
14:23 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Ένωση Δικαστικών στο ΣτΕ: Διαβεβαιώνουν ότι η προαγωγή της Αυγής Ανδοσίδου έγινε σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου της

Η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι η ...
14:03 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Ανδρουλάκης για ΕΛΤΑ: Το σκάνδαλο αυτό είναι η ωμή εκδοχή του κράτους-λάφυρου

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για το ζήτημα των ΕΛΤΑ ασκεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλα...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα