Βίντεο από την αποστολή ελληνικής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα – Ελληνικά αεροσκάφη έριξαν 8,5 τόνους τροφίμων

Enikos Newsroom

πολιτική

Ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα έστειλε σήμερα η Ελλάδα, καθώς δύο αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας έκαναν ρίψεις 8,5 τόνων ειδών διατροφής.  Στην ελληνική συμμετοχή στη διεθνή επιχείρηση παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, αναφέρεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του, σημειώνοντας ότι η επιχείρηση οργανώθηκε σε συνεργασία με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μέσης Ανατολής και σκοπό είχε να στηρίξει τις βασικές ανάγκες των ανθρώπων στην πολύπαθη περιοχή.

Επίσης το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σε ανακοίνωσή του, αναφέρει πως: «Το Σάββατο 9 Αυγούστου 2025 διεξήχθη με επιτυχία αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, κατόπιν συνεργασίας και συντονισμού των Υπουργείων Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας (ΥΠ.ΕΞ. και ΥΠΕΘΑ) με τις αρμόδιες ιορδανικές αρχές, εκτέλεσαν ρίψη τροφίμων (συνολικά 8,5 τόνους) σε ζώνες ρίψεως, εντός της Λωρίδας της Γάζας.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή δύο μεταγωγικών αεροσκαφών (C -130H και C – 27J) της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) με το αντίστοιχο προσωπικό καθώς και προσωπικού της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ). Υπήρχε συνεχής παρακολούθηση, σε πραγματικό χρόνο, από το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΘΚΕΠΙΧ)».

16:33 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

