Βελόπουλος: «Να φωτίσει ο Θεός κυρίως αυτούς που κυβερνούν και έχουν ξεχάσει τις πανανθρώπινες αξίες» – Το μήνυμά του για τα Θεοφάνια

  • Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, στο μήνυμά του για τα Θεοφάνια, ευχήθηκε «να φωτίσει ο Θεός όλους εσάς τους Έλληνες Χριστιανούς, αλλά κυρίως αυτούς που κυβερνούν, που οι πανανθρώπινες αξίες έχουν ξεχαστεί από αυτούς».
  • Ο κ. Βελόπουλος τόνισε πως οι πανανθρώπινες αξίες περιλαμβάνουν «της χριστιανοσύνης, της αλληλεγγύης, της αρωγής, της βοήθειας προς τα φτωχά λαϊκά στρώματα» και κάλεσε «να γίνουν επιτέλους όλα αυτά πράξη».
  • Η Ελληνική Λύση αγωνίζεται «να βοηθήσουμε τους φτωχούς Έλληνες πολίτες να αποκτήσουν… Την ευμάρεια, την ευημερία και το ευ ζην», για «μια Ελλάδα που να ανήκει στους Έλληνες» πρόσθεσε.
«Συνελληνίδες, συνέλληνες, σήμερα τα Θεοφάνια. Η ημέρα αυτή αναφέρεται στη φανέρωση των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος κατά τη βάπτιση του Ιησού μας. Ευχόμαστε να φωτίσει ο Θεός όλους εσάς τους Έλληνες Χριστιανούς, αλλά κυρίως αυτούς που κυβερνούν, που οι πανανθρώπινες αξίες έχουν ξεχαστεί από αυτούς», τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος στο μήνυμά του για τα Θεοφάνια.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Βελόπουλος, επισημαίνει: «Πανανθρώπινες αξίες της χριστιανοσύνης, της αλληλεγγύης, της αρωγής, της βοήθειας προς τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Να γίνουν επιτέλους όλα αυτά πράξη. Αυτή η φώτιση είναι ο οδηγός ο δικός μας, ο οδηγός της Ελληνικής Λύσης, ώστε να βοηθήσουμε τους φτωχούς Έλληνες πολίτες να αποκτήσουν αυτό που τους αφαίρεσαν εδώ και αρκετό καιρό: Την ευμάρεια, την ευημερία και το ευ ζην. Γι’ αυτά αγωνιζόμαστε, γι’ αυτά θα αγωνιστούμε. Για τους φτωχούς Έλληνες, για μια Ελλάδα που να ανήκει στους Έλληνες, για μια Ελλάδα που να αξίζει στους Έλληνες. Χρόνια Πολλά».

