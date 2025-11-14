Βελόπουλος: «Η κυβέρνηση κοροϊδεύει αγρότες, κτηνοτρόφους και αλιείς» – Τι είπε για την κόντρα Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη

«Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι αλιείς και οι μελισσοκόμοι πρέπει να καταλάβουν ότι η κυβέρνηση τους κοροϊδεύει. Δεν τους πληρώνει τα κλεμμένα. Δεν τους δίνει τα λεφτά τους. Δεν τους δίνει ημερομηνία πληρωμής και το κυριότερο αναβάλλει την πληρωμή», τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος, επισημαίνοντας: «Πρέπει να αντιληφθούν όλοι αυτοί, ότι η μοναδική λύση είναι η λαϊκή, αγροτική, κτηνοτροφική, μελισσοκομική αντεπίθεση. Πρέπει να αντεπιτεθούν».

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ανέφερε: «Πρέπει να επιτεθούν στο ψέμα και στην κλεψιά. Οι αγρότες πρέπει να κινητοποιηθούν. Και να θυμούνται ένα πράγμα: Όταν έχεις δίκιο διεκδικείς. Διεκδικείστε το δίκιο σας και θα το βρείτε. Μην τους χαϊδεύετε».

Η κυβέρνηση εξαπατά αγρότες, κτηνοτρόφους, αλιείς,μελισσοκόμους, για να καλύψει τους κλέφτες!

Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι αλιείς και οι μελισσοκόμοι πρέπει να καταλάβουν ότι η κυβέρνηση τους κοροϊδεύει.

Δεν τους πληρώνει τα κλεμμένα. Δεν τους δίνει τα λεφτά τους. Δεν τους… pic.twitter.com/Qttd5CZ9BF — Κυριάκος Βελόπουλος (@velopky) November 14, 2025

«Υπηρέτες της πλουτοκρατίας οι κ.κ. Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης – Δεν μιλούν για τις τριγωνικές συναλλαγές»

«Ας μας εξηγήσουν οι κύριοι Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης, που έστησαν σήμερα έναν πρόχειρο καυγά για ψηφοθηρικούς λόγους, γιατί δεν αναφέρθηκαν και δεν αναφέρονται ποτέ στις τριγωνικές συναλλαγές μεταξύ προμηθευτών και σούπερ μάρκετ, που είναι στημένες. Αυτό είναι το πρόβλημα της ακρίβειας και κυρίως η φτώχεια του Έλληνα» δήλωσε ακόμη ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης επισήμανε ότι «ο μέσος μισθός στην Ευρώπη 39.800 ευρώ και στην Ελλάδα 18.000. Και φτωχός ο Έλληνας και τον έχουν κατακλέψει τα καρτέλ. Δυστυχώς είναι υπηρέτες των καρτέλ, της πλουτοκρατίας και της ολιγαρχίας, όλοι τους».

Υπηρέτες των καρτέλ και της πλουτοκρατίας Μητσοτάκης – Ανδρουλάκης Ας μας εξηγήσουν οι κύριοι Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης, που έστησαν σήμερα έναν πρόχειρο καυγά για ψηφοθηρικούς λόγους, γιατί δεν αναφέρθηκαν και δεν αναφέρονται ποτέ στις τριγωνικές συναλλαγές μεταξύ προμηθευτών… pic.twitter.com/22lamTRx2z — Κυριάκος Βελόπουλος (@velopky) November 14, 2025

«Κάποιοι επειδή άλλαξε ο σερίφης στις ΗΠΑ, άλλαξαν και τακτική και μιλούν για την οπλοκατοχή που έχουμε προτάξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια»

«Ζούμε στη χώρα της φαιδράς πορτοκαλέας, όπου οι πολιτικοί αλλάζουν απόψεις σαν τα πουκάμισα και από τον γάμο ομοφυλοφίλων και την πολύ-πολιτισμικότητα, άρχισαν να μιλούν για την τραμπική ορθότητα. Ξαφνικά κάποιοι, επειδή άλλαξε ο σερίφης στις ΗΠΑ, άλλαξαν και τακτική και μιλούν για την οπλοκατοχή που η Ελληνική Λύση έχει προτάξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, στα πρότυπα της Ελβετίας. Γι’ αυτούς η πολιτική είναι θέμα σερίφη και όχι ιδεολογίας», ανέφερε ακόμη ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Και για το θέμα της οπλοκατοχής, κάνουν πιρουέτες ανάλογα με τον σερίφη που βρίσκεται στον Λευκό Οίκο!

Ζούμε στη χώρα της φαιδράς πορτοκαλέας, όπου οι πολιτικοί αλλάζουν απόψεις σαν τα πουκάμισα και από τον γάμο ομοφυλοφίλων και την πολύ-πολιτισμικότητα, άρχισαν να μιλούν για την… pic.twitter.com/p7YpIx9HIT — Κυριάκος Βελόπουλος (@velopky) November 14, 2025

«Αυτοί από το υπουργείο Άμυνας που κατέβασαν αναρτήσεις, είναι φοβικοί ή εχθροί της χώρας»

«Όταν το υπουργείο Άμυνας κατεβάζει αναρτήσεις, επειδή ενοχλήθηκε ο εχθρός, δηλαδή η Τουρκία, είναι εύκολα αντιληπτό, να πούμε κι εμείς διασταλτικά, ότι αυτοί που τις κατέβασαν είναι φοβικοί ή εχθροί της χώρας» πρόσθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.