Τσουκαλάς: «Τα οικονομικά κίνητρα δεν αρκούν χωρίς θέσεις εργασίας και υποδομές στην περιφέρεια»

Την ανάγκη διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου περιφερειακής ανάπτυξης, το οποίο δεν θα περιορίζεται σε οικονομικές ενισχύσεις αλλά θα περιλαμβάνει θέσεις εργασίας, υποδομές και αναπτυξιακές προοπτικές, υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ο Κώστας Τσουκαλάς χαρακτήρισε το δημογραφικό πρώτη εθνική προτεραιότητα και αναφέρθηκε στην πρόταση που είχε καταθέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στον πρωθυπουργό τον Δεκέμβριο του 2024 για τη συγκρότηση διακομματικής επιτροπής, με τη συμμετοχή επιστημονικών φορέων, επιμελητηρίων και της αυτοδιοίκησης.

Όπως ανέφερε, στόχος της πρότασης ήταν η διαμόρφωση μιας εθνικής στρατηγικής για το δημογραφικό, η οποία θα μπορούσε να συμβάλει και στην επιστροφή πολιτών σε ορεινές περιοχές και νησιά.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ υποστήριξε ότι οικονομικές ενισχύσεις ύψους 6.000 ή 10.000 ευρώ δεν επαρκούν για να αποτελέσουν κίνητρο μόνιμης εγκατάστασης στην περιφέρεια, εφόσον δεν συνοδεύονται από επιχειρηματική δραστηριότητα, θέσεις εργασίας, κατάλληλες υποδομές και πολιτιστικές δραστηριότητες.

Αναφέρθηκε, παράλληλα, στις επαφές που είχε κατά τις πρόσφατες επισκέψεις του στη Βόρεια Ελλάδα, σημειώνοντας ότι κάτοικοι τού εξέφρασαν ανησυχίες για τις περιορισμένες αναπτυξιακές προοπτικές των περιοχών τους.

«Δεν θα αρκεί μια απλή ενίσχυση», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι πολίτες χρειάζονται ένα ασφαλές περιβάλλον για να ζήσουν και να δημιουργήσουν, καθώς και στήριξη του πρωτογενούς τομέα και αναπτυξιακά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε περιοχής.

Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη θέρμανση

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στην αγορά πετρελαίου και στα μέτρα που αναμένονται για τη θέρμανση, ο Κώστας Τσουκαλάς σημείωσε ότι ενδεχόμενη αποκλιμάκωση των τιμών θα αποτελέσει θετική εξέλιξη, εκτίμησε ωστόσο ότι δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση των πιέσεων που δέχονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Όπως ανέφερε, το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, την επιβολή πλαφόν στα διυλιστήρια και στα πρατήρια, τη φορολόγηση των υπερκερδών και πρόσθετες παρεμβάσεις, χωρίς να αποκλείει μέτρα και στον ΦΠΑ.

Παράλληλα, ζήτησε να εξεταστεί η δυνατότητα έγκαιρης οικονομικής στήριξης των πολιτών, μεταξύ άλλων μέσω του επιδόματος θέρμανσης.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ αναφέρθηκε ακόμη στην ανησυχία που, όπως είπε, διαπίστωσε σε Θράκη και Δυτική Μακεδονία εξαιτίας του αυξημένου ενεργειακού και μεταφορικού κόστους. Υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις στις συγκεκριμένες περιοχές αντιμετωπίζουν δυσκολίες τόσο στην προσέλκυση επενδύσεων όσο και στον ανταγωνισμό με επιχειρήσεις άλλων περιοχών της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, τάχθηκε υπέρ μιας στρατηγικής που θα αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιοχής και παράλληλα θα παρέχει πρόσθετη στήριξη σε όσες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα αναπτυξιακά προβλήματα.

Κριτική για τη χρηματοδότηση ενεργειακών έργων

Ο Κώστας Τσουκαλάς άσκησε επίσης κριτική στην απόφαση που παρουσιάστηκε μετά τη συνεδρίαση του Ecofin ως «ρήτρα διαφυγής» για ενεργειακά έργα, κάνοντας λόγο για «επικοινωνιακή ταχυδακτυλουργία».

Υποστήριξε ότι η δυνατότητα διάθεσης περίπου 1 δισ. ευρώ από εθνικούς πόρους αφορά έργα αποθήκευσης και εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, τα οποία, όπως είπε, δεν απορροφήθηκαν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ υποστήριξε ότι η χρηματοδότηση αυτών των έργων με εθνικούς πόρους μεταφέρει το κόστος στους φορολογουμένους, ενώ, όπως ανέφερε, θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί ευρωπαϊκά κονδύλια.

«Δεν είναι εθνική στρατηγική αυτό. Απλά φορτώνει στους πολίτες το κόστος της δικής σου αποτυχίας», ανέφερε.

«Στόχος μας είναι να είμαστε πρώτοι»

Αναφερόμενος στον πολιτικό στόχο του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσουκαλάς δήλωσε ότι το κόμμα επιδιώκει να καταλάβει την πρώτη θέση στις επόμενες εθνικές εκλογές και να υπάρξει πολιτική αλλαγή.

Ως βασικά ζητήματα που, όπως εκτίμησε, θα απασχολήσουν την προεκλογική αντιπαράθεση ανέφερε τη στέγαση, το ιδιωτικό χρέος, την ακρίβεια, το κοινωνικό κράτος, το αναπτυξιακό αποτύπωμα και τον πρωτογενή τομέα.

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα που αναμένονται, σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ θα τα αξιολογήσει και στη συνέχεια θα παρουσιάσει τις πρόσθετες παρεμβάσεις που θεωρεί αναγκαίες.